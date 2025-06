Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé ses vœux de l'Aïd el-Adha aux musulmans du monde entier, exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien et les autres communautés touchées par le conflit.



"Au nom de mon pays et de ma nation, je salue respectueusement nos frères et sœurs palestiniens qui résistent dignement à la barbarie d'Israël et qui mènent un combat héroïque à Gaza et dans les territoires occupés", a affirmé M. Erdogan dans son message vidéo, diffusé ce jeudi.

Il a également rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie à Gaza : "Je commémore avec compassion tous nos frères et sœurs de Gaza tombés en martyrs lors de ces attaques, et je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés”.

Erdogan a exprimé l'espoir que l'instabilité dans les régions touchées par le conflit, notamment à Gaza, au Soudan et en Somalie, prenne bientôt fin.

"Une étape historique vers la fin d'une guerre sanglante"

Il a rappelé l'engagement de la Turquie à mettre fin aux violences en Palestine, déclarant : "Nous mettons tout en œuvre pour mettre fin au génocide en Palestine et garantir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se termine par une paix juste”.



Soulignant les efforts diplomatiques, Erdogan a évoqué la récente réunion tenue à Istanbul le lundi 2 juin, la qualifiant d'«étape historique vers la fin d'une guerre sanglante qui est entrée dans sa quatrième année».

S'agissant de la Syrie voisine, Erdogan a déclaré que la Turquie saluait les efforts de la nouvelle administration du pays et soutenait les aspirations de la Syrie à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et au développement à long terme.



"Avec le soutien de tous nos pays frères de la région, nous sommes convaincus que la Syrie parviendra à une paix durable et retrouvera sa gloire d'antan", a-t-il conclu.