2-Human Rights Watch accuse Israël de crimes de guerre à Gaza pour les 1000 Palestiniens tués lors des distributions de nourriture

3- Les largages d’aide humaniatire de la France sur Gaza viennent de commencer. Ce dispositif est très critiqué par les ONG

4-C’est la fête nationale suisse aujourd'hui. La Ville de Genève met à l'honneur la Croix Rouge et dénonce un génocide à Gaza

5- Léon Marchand a remporté la finale du 200m 4 nages hier à Singapour, il est champion du monde