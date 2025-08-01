MOYEN-ORIENT
Les Infos du jour du 1er Août 2025
1- Les États-Unis imposent de nouvelles taxes douanières à une dizaine de pays dont 35% au Canada
1 août 2025

2-Human Rights Watch accuse Israël de crimes de guerre à Gaza pour les 1000 Palestiniens tués lors des distributions de nourriture
3- Les largages d’aide humaniatire de la France sur Gaza viennent de commencer. Ce dispositif est très critiqué par les ONG
4-C’est la fête nationale suisse aujourd'hui. La Ville de Genève met à l'honneur la Croix Rouge et dénonce un génocide à Gaza
5- Léon Marchand a remporté la finale du  200m 4 nages hier à Singapour, il est champion du monde

SOURCE:TRT français et agences
