Les médecins qui intervenaient lors d'une conférence de presse à l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem-Est occupée ont souligné que, selon les estimations, 25.000 personnes à Gaza ont besoin d'urgence de soins médicaux vitaux en raison de leur état critique.

Ils ont présenté trois étapes clés pour faire face à la crise. Tout d'abord, la mise en place de voies d'évacuation médicale sûres pour garantir que les patients puissent atteindre les hôpitaux de Jérusalem-Est, de Cisjordanie ou de pays tiers.

Ils estiment également que ces évacuations doivent assurer que les familles restent ensemble pendant le traitement et que le le droit des Palestiniens évacués à retourner à Gaza, une fois les soins médicaux terminés, doit être garanti sans qu’ils aient à choisir entre leur santé et leur patrie.

Des souffrances inimaginables

Le Dr Khadra Salama, oncologue pédiatrique, a jeté la lumière sur les souffrances des enfants de Gaza, dont beaucoup n’ont plus accès aux traitements contre le cancer qui leur sauvent la vie et qui étaient déjà rares avant le génocide israélien.

“Nous ne pouvons pas permettre à ces enfants de mourir simplement parce qu’ils ne peuvent pas recevoir les soins dont ils ont désespérément besoin”, a déclaré le Dr Salama lors de la conférence.

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Rik Peeperkorn, a souligné le besoin urgent d’un accès humanitaire, appelant à la facilitation de l’entrée des fournitures médicales, à l’évacuation des patients et à l’entrée des équipes humanitaires pour prodiguer des soins vitaux.

Violet Mubarak, directrice du Centre Princesse Basma de Jérusalem, a appelé à une action immédiate pour protéger les droits des enfants handicapés de Gaza, soulignant que “chaque enfant de Gaza mérite une intervention médicale précoce et des services vitaux dans son contexte palestinien”.

Six hôpitaux de Jérusalem-Est sont prêts

Six hôpitaux spécialisés à Jérusalem-Est fournissent des soins médicaux aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza depuis des décennies. Cependant, Israël restreint l’accès des Palestiniens à ces hôpitaux, exigeant des permis spéciaux qui ont été suspendus pour les résidents de Gaza depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza depuis octobre 2023.

Après la fermeture du poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte en mai, alors qu’Israël prenait le contrôle du côté palestinien du passage, il est devenu impossible de transférer des patients de Gaza pour un traitement en dehors du territoire.

Les hôpitaux de Gaza souffrent d’une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales en raison de la guerre en cours qui a tué de nombreux professionnels de la santé et détruit des ambulances prises pour cible.



Depuis plus d’un an, Israël cible systématiquement les hôpitaux de Gaza par des bombardements, des raids répétés et des attaques contre le personnel médical, les patients et les ambulances, affirmant que des sites militaires appartenant au Hamas sont situés dans ces hôpitaux – une accusation niée à plusieurs reprises par le groupe et non prouvée par Israël.

Israël a détruit le réseau de soins à Gaza

Le Dr Fadi Al-Atresh, PDG de l’hôpital Augusta Victoria, a réitéré la nécessité de rouvrir le couloir humanitaire, soulignant que la situation à Gaza est catastrophique.

“La réouverture du corridor est cruciale pour que nous puissions continuer à fournir des traitements vitaux dans les hôpitaux de Jérusalem-Est, où nous avons les capacités et l’expertise médicale”.

“Nous demandons que tous les patients de Gaza aient la possibilité de se faire soigner. La voie la plus courte et la plus efficace est de leur permettre de quitter Gaza pour se rendre dans les hôpitaux de Jérusalem-Est et de Cisjordanie”, a déclaré Al-Atresh à Anadolu.

“Je ressens une profonde tristesse et un profond désespoir. Nous nous sentons déprimés parce que nous ne pouvons pas aider notre peuple là-bas, non pas parce que nous n’en avons pas la capacité, mais parce que nous en sommes empêchés”, a-t-il déploré.

Évacuer les blessés vers Jérusalem, la solution la plus simple

Le Dr Guy Shalev, directeur exécutif de Médecins pour les droits de l’Homme, a condamné les souffrances incessantes à Gaza, affirmant que la réouverture du corridor humanitaire est la seule solution durable à l’urgence médicale qui coûte des vies chaque jour.

“Il n’y a plus d’espoir pour les civils à Gaza tant que ces attaques continuent, et rien n’est imposé à Israël pour mettre un terme à ses actions”, s’est indigné Shalev dans une déclaration à Anadolu.

Depuis le lancement de la guerre génocidaire contre Gaza en octobre 2023, Israël a tué plus de 44.500 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 105.000, selon les chiffres officiels.

La guerre à Gaza, qui en est à sa deuxième année, a suscité une condamnation internationale généralisée contre les tactiques de famine et le blocage des livraisons d’aide humanitaire qui constituent des tentatives délibérées de détruire une population entière.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour ses actions à Gaza qui ont suscité une condamnation internationale.