"Donald Trump lance la surenchère dans la guerre commerciale qu’il a choisi de déclencher", a déclaré jeudi Laurent Saint-Martin, ministre délégué du Commerce extérieur et des Français de l'étranger sur son compte officiel sur le réseau "X".

"La France reste déterminée à riposter avec la Commission européenne et nos partenaires. Nous ne céderons pas aux menaces et protègerons toujours nos filières", a-t-il prévenu.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Union européenne, sur la question du soutien à l'Ukraine, mais aussi concernant la hausse de 25% des tarifs douaniers sur les importations américaines d'aluminium et d'acier.

En réponse à cette mesure, la Commission européenne a annoncé, mercredi, des droits de douane supplémentaires sur une série de produits américains, dont le bourbon (un whisky américain), les motos ou les bateaux, à hauteur de 26 milliards d'euros, à partir du 1er avril prochain.

Et le président Trump de réagir à cette réaction, menaçant d'appliquer des taxes de 200 % sur les champagnes, vins et alcools européens, si l'Union européenne ne retire pas sa décision d'appliquer des tarifs douaniers sur le whisky américain.

"L'UE vient d'imposer un tarif exorbitant de 50 % sur le whisky. Si ce tarif n'est pas retiré immédiatement, les États-Unis imposeront bientôt un tarif de 200 % sur tous les vins, champagnes et produits alcoolisés en provenance de France et d’autre pays de l’UE", a menacé le président américain.

Cette déclaration de Trump a suscité la colère de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), qui avait déjà réagi à la décision de la Commission européenne concernant le whisky américain, lui demandant de retirer leur filière de la guerre commerciale avec les États-Unis.

"La FEVS est consternée par l'annonce faite ce matin (mercredi, ndlr) par l'UE consistant à imposer des droits de douane sur les spiritueux et les vins américains importés dans l’UE, en réponse aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Elle exhorte l’Union européenne et les États membres à sortir les vins et spiritueux de ces listes", ont soutenu les exportateurs de vin dans un communiqué.