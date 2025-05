Samidoun est un réseau européen pro-palestinien d’aide aux prisonniers. Son leader Mohamed Khatib est réfugié en Belgique et il a été interpellé, lundi soir, à l’issue de la manifestation quotidienne que son association organise à Bruxelles.

Cette arrestation est "sans raison" a indiqué l’avocate du militant, Selma Benkhelifa.

Cette arrestation a-t-elle un lien avec le signalement l’année dernière de la secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration ? Nicole De Moor a demandé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de retirer la reconnaissance du statut de réfugié au Palestinien Mohammed Khatib, leader de l’organisation Samidoun.



Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) doit encore analyser cette demande et décider s’il retire au Palestinien son permis de séjour.

Mohamed Khatib a multiplié les manifestations et les conférences depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza. Cela lui a valu d’être fiché à la Banque de données commune (qui reprend les profils dangereux en Belgique). C’est bien cette inscription qui a motivé la décision de l’Office des étrangers. Il y est renseigné comme “prédicateur de haine”.



Les pro-Palestiniens sont-ils persona non grata en Suisse? Lundi, le journaliste Ali Abunimah a été expulsé de Suisse avec une interdiction d’entrée sur le territoire. Dans sa chaîne youtube, il revient sur cette arrestation musclée qu'il a subie à Zurich. 🔗

Samidoun dans le collimateur d’Israël

Les représentants israéliens critiquent Samidoun et demandent son interdiction. Ils mettent en avant les liens de l’organisation avec le Front populaire de libération de la Palestine, classé comme organisation terroriste par l’Union européenne.

Pour les services de sécurité belges, il n’existe toutefois pas assez d’éléments pour qualifier Samidoun de groupe terroriste en Belgique. Samidoun est un réseau de solidarité qui a des antennes dans de nombreux pays européens dont la France. L’Allemagne, proche allié israélien en Europe, a interdit l’organisation sur son territoire. Mohamed Khatib a été interdit d’entrée aux Pays-Bas et est interdit d’entrée en Suisse pour 10 ans.

Les réseaux européens de Samidoun se sont mobilisés, ils rappellent que soutenir la Palestine n’est pas un crime. L’organisation publiera un communiqué dans la journée.