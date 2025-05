Le scénario est rôdé et se répète souvent en Cisjordanie. Tout d’abord des colons armés ont attaqué la maison de Hamdan Ballal située dans le visage palestinien de Susya, au sud d’Hébron.

Les colons ont lancé des pierres, détruit des infrastructures comme à chaque attaque sur une maison ou un village pour instiller la peur. Selon les témoins sur place, le réalisateur a été blessé au ventre et à la tête.

Ensuite l’armée ou la police intervient. Ici, ce serait, selon les témoins, une brigade de l’armée composée de colons qui a stoppé l’ambulance qui transportaitt le Palestinien pour se faire soigner, l’a arrêté et emmené.

1 400 incidents ont été recensés en 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. C’est l'année avec le plus grand nombre de cas de violences perpétrées par des colons israéliens sur des Palestiniens en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est.

Israël intensifie ses opérations en Cisjordanie occupée Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a ordonné l’intensification des opérations militaires en Cisjordanie occupée, après que trois explosions ont eu lieu dans des bus vides dans la banlieue de Tel Aviv. 🔗

Le coréalisateur attaqué pour son Oscar ?

L’armée israélienne n’a pas communiqué sur cette arrestation et sur les motifs de cette arrestation. L’autre coréalisateur de ce documentaire, Basel Adra, a écrit ce matin sur son compte X : “Je me tiens aux côtés de Karam, le fils de 7 ans d’Hamdan, près du sang de Hamdan dans sa maison, après son lynchage par des colons. Hamdan, coréalisateur de notre film «No Other Land», est toujours porté disparu après avoir été enlevé par des soldats, blessé et en sang. Voici comment ils effacent Masafer Yatta”, a écrit Basel Adra.

Cisjordanie: Israël prévoit 2 749 nouvelles colonies dans les 6 prochaines semaines L’ONG La Paix Maintenant, qui surveille les activités de colonisation, a déclaré un "nombre record" d'unités de colonisation approuvées en Cisjordanie depuis que le gouvernement de Netanyahu a pris ses fonctions à la fin de 2022. 🔗

L’Oscar attribué au film documentaire “No Other Land” a été très mal perçu en Israël et surtout par les colons. Le ministre israélien de la Culture a même qualifié la victoire aux Oscars du documentaire israélo-palestinien de “moment triste pour le monde du cinéma”.

Le sujet du documentaire a provoqué la colère des Israéliens. Tourné en Cisjordanie, le film cosigné par un quatuor israélo-palestinien, raconte la résistance courageuse des habitants de Masafer Yatta, étouffés par la colonisation de l’Etat hébreu, les exactions des colons, le vol de terres accompagné de violences et de menaces et une totale immunité pour les colons.

Les lauréats ont marqué les esprits : lorsqu’ils ont reçu leur récompense, ils ont appelé à la fin de la guerre à Gaza et à l’arrêt des livraisons d’armes vers Israël.