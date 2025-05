Francesca Albanese, la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, sera soumise à un vote cette semaine au Conseil des droits de l'homme pour déterminer si son mandat sera prolongé jusqu'en 2028.

Albanese, professeure italienne de droit international et fervente défenseure des droits des Palestiniens, a régulièrement documenté les crimes de guerre et les actes génocidaires israéliens à Gaza, ce qui fait d'elle l'une des personnalités les plus remarquables et les plus courageuses de l'ONU dans un contexte de crise croissante pour les Palestiniens. Sa possible reconduction vendredi n'est pas seulement un vote de procédure; c'est un test décisif pour l'intégrité morale de l'ONU.

Nommée le 1er mai 2022, Albanese a occupé le poste de Rapporteuse spéciale pendant près de trois ans, un poste généralement occupé pour deux mandats. Si la nomination initiale se fait par vote anonyme, un second mandat requiert un vote majoritaire des 47 membres du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH).

“Au cours de mes six années en tant que représentant spécial pour la Palestine occupée (2008-2014), je n'ai rencontré aucun cas de non-renouvellement pour ce second mandat”, a déclaré Richard Falk, prédécesseur d'Albanese et éminent professeur de droit international. “Les arguments en faveur de son approbation sont extrêmement solides”, a-t-il dit.

Dans une interview à TRT World, Falk a indiqué qu'Albanese avait toujours accompli son travail “avec beaucoup d'énergie et d'engagement”, malgré les attaques incessantes qu'elle a subies, notamment de la part d'UN Watch, un groupe basé à Genève et proche des positions pro-israéliennes. Ce groupe a mené une campagne de lobbying agressive pour bloquer sa reconduction, notamment par des diffamations et des accusations d'antisémitisme.

TRT Global - ONU: Des groupes pro-israéliens font pression pour mettre fin au mandat de Francesca Albanese Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, fait face à une pression µde la part de groupes pro-israéliens qui exigent la fin de son mandat. Elle reste cependant inflexible. 🔗

TRT World a contacté Albanese avant le vote, mais elle n'avait pas encore répondu au moment de la publication de cet article.

Falk, lui-même juif-américain, a rejeté les calomnies à son encontre, les qualifiant de “totalement diffamatoires”.

“Connaissant bien Francesca Albanese, je peux affirmer qu'elle est une personne qui incarne le plus haut niveau de moralité, une véritable défenseure des droits de l'Homme et une personne totalement exempte de tout préjugé envers toute ethnie, y compris, bien sûr, le peuple juif”, a ajouté Falk, professeur de droit émérite.

Albanese sera-t-elle reconduite dans ses fonctions ?

Albanese est depuis longtemps l'une des rares responsables de l'ONU à s'opposer publiquement aux politiques d'occupation, d'apartheid et aux actions des colons, notamment dans le contexte de l'offensive militaire actuelle contre Gaza, que les juristes et les tribunaux internationaux reconnaissent de plus en plus comme étant de nature génocidaire.

Pourtant, sa reconduction demeure incertaine. Des pays comme les Pays-Bas ont déjà exprimé leur opposition à son second mandat, et certains membres du Congrès américain ont fait écho à des objections similaires. Cependant, l'absence des États-Unis au CDH cette année limite l'influence directe de Washington sur le vote, ce qui pourrait accroître les chances d'Albanese.

Falk a rejeté les allégations selon lesquelles Albanese aurait violé les règles d'éthique de l'ONU par le biais de voyages rémunérés ou de financements extérieurs, les qualifiant de “peu convaincantes” et faisant partie d'une campagne de diffamation coordonnée. Son rôle, souligne-t-il, est bénévole et non rémunéré.

Si elle n'est pas reconduite dans ses fonctions, a averti Falk, cela non seulement encouragerait les groupes de pression pro-israéliens, mais porterait également davantage atteinte à la réputation de l'ONU.

“Ce serait une réponse punitive à la diligence courageuse et à la compétence générale d'Albanese, qui méritent des éloges et un soutien inconditionnel compte tenu des circonstances, a déclaré Falk.

Il a ajouté que ses travaux sur le génocide israélien sont “soigneusement documentés et présentés conformément aux normes académiques les plus élevées, et largement débattus dans les médias et les réunions universitaires. Au lieu de soumettre sa nomination à un examen particulier, sa performance devrait être saluée”.

Même si Albanese remporte le vote, Israël considérerait la décision du Conseil comme une preuve du caractère anti-israélien de l'ONU, a prédit Falk. “C'est honteux, bien sûr, compte tenu du comportement criminel d'Israël lui-même, condamné avec force par la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale dans plusieurs décisions quasi unanimes faisant autorité”.

Albanese : la conscience morale de l'humanité

Le franc-parler de l'universitaire italienne lors de l'offensive israélienne contre Gaza a fait d'elle un symbole de résistance, non seulement au sein de l'ONU, mais aussi au sein de la communauté internationale des droits humains.

Malgré les tentatives de plusieurs gouvernements comme l'Allemagne de l'empêcher de s'exprimer dans des universités prestigieuses, elle a trouvé d'autres plateformes pour dénoncer ce qu'elle appelle “un génocide au grand jour”.

Francesca Albanese: "Israël a délibérément tué les employés de l’ONG World Central Kitchen à Gaza" La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a déclaré mercredi qu'Israël avait "délibérément" tué les employés de l’ONG américaine ‘’World Central Kitchen’’ (WCK). 🔗

Falk soutient que le travail d'Albanese a “réveillé la conscience morale du monde”, documentant les crimes israéliens d'une manière qui résonne bien au-delà des cercles juridiques.

Pourtant, son travail n'a pas été suivi d'une action institutionnelle concrète. Malgré les protestations quotidiennes à travers le monde contre la brutalité israélienne à Gaza et en Cisjordanie, les institutions internationales, dont l'ONU, n'ont pas réussi à faire respecter leurs propres lois et principes. Pour de nombreux Palestiniens, et ceux qui leur témoignent solidarité, cet échec constitue une trahison en cours.

Falk a appelé à une réforme en profondeur de l'ONU, notamment en limitant le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine – et en renforçant les pouvoirs de l'Assemblée générale.

“Il est essentiel que l'ONU relève le défi de soutenir une Rapporteuse spéciale courageuse et talentueuse, qui a persisté dans son rôle malgré le peu de soutien du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et d'autres hauts fonctionnaires de l'ONU, dont le Haut-Commissaire du CDH, Volker Türk”, a ajouté le professeur.

Lors d'un entretien privé avec Deborah Lipstadt, ancienne envoyée spéciale des États-Unis pour l'antisémitisme lors de la Conférence de Munich sur la sécurité de l'année dernière, Guterres aurait qualifié Albanese de “personne horrible”, selon Jewish Insider.

Si le CDH cède aux pressions politiques et refuse à Albanese un second mandat, “cela découragerait de nombreuses personnes de conscience d'accepter ces postes bénévoles qui ne sont ni rémunérés ni à l'abri des aléas de la géopolitique”, conclut Falk.