L’agenda est dorénavant presque connu de tous les Français. Après un vote de censure, le Premier ministre présente sa lettre de démission au président qui doit alors choisir un nouveau Premier ministre. Celui-ci sera chargé de former un gouvernement.
Emmanuel Macron a pris acte du vote de lundi avec une déclaration et assuré qu’il “nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours”. Pour le président, il n’est pas question de démission ou de dissolution, il va chercher “le mouton à 5 pattes” comme ironisent certains élus de l’Assemblée.
Si Emmanuel Macron avait conseillé à son ex-Premier ministre d’ouvrir des négociations à gauche, les noms des remplaçants potentiels viennent tous du gouvernement démissionnaire et sont bien ancrés à droite comme Gérald Darmanin, ministre de la Justice démissionnaire ou Sébastien Lecornu, ministre des Armées et proche du président.
Les chefs de partis politiques, eux, attendent sans doute plus de la part du chef de l’Etat. Le parti socialiste se dit prêt à entrer à Matignon, La France insoumise remet la Nupes en avant et se voit aussi entrer au gouvernement.
Le Rassemblement national a décidé de mettre la pression. Il a prévenu qu’il deviendrait censeur compulsif si l’Assemblée nationale n’était pas dissoute. En cas d’élections, le parti à la flamme tricolore pourrait en effet rafler la mise et a tout intérêt à tout faire pour provoquer un scrutin.
Ces logiques d’appareil ne laissent pas espérer un compromis politique pour un gouvernement jusqu’en 2027.
Gabriel Attal, ancien Premier ministre macroniste, propose la nomination d'un négociateur venu du monde syndical ou associatif, chargé de réunir en lieu neutre les responsables politiques du pays, jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord pour gouverner.
À une condition : que le président accepte "de partager le pouvoir".