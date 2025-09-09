FRANCE
2 min de lecture
Bayrou démissionne, qui sera le prochain Premier ministre?
Avec 364 voix contre lui, François Bayrou n’a pas eu la confiance de l’Assemblée, il doit présenter la démission de son gouvernement au président de la République ce mardi à midi.
Bayrou démissionne, qui sera le prochain Premier ministre?
Le Premier ministre Bayrou n'a pas convaincu les députés lundi soir / AFP
9 septembre 2025

L’agenda est dorénavant presque connu de tous les Français. Après un vote de censure, le Premier ministre présente sa lettre de démission au président qui doit alors choisir un nouveau Premier ministre. Celui-ci sera chargé de former un gouvernement.

Emmanuel Macron a pris acte du vote de lundi avec une déclaration et assuré qu’il “nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours”. Pour le président, il n’est pas question de démission ou de dissolution, il va chercher “le mouton à 5 pattes” comme ironisent certains élus de l’Assemblée.

Si Emmanuel Macron avait conseillé à son ex-Premier ministre d’ouvrir des négociations à gauche, les noms des remplaçants potentiels viennent tous du gouvernement démissionnaire et sont bien ancrés à droite comme Gérald Darmanin, ministre de la Justice démissionnaire ou Sébastien Lecornu, ministre des Armées et proche du président.

En RelationTRT Français - Surendettement : le pronostic vital de la France est engagé, alerte François Bayrou



Les chefs de partis politiques, eux, attendent sans doute plus de la part du chef de l’Etat. Le parti socialiste se dit prêt à entrer à Matignon, La France insoumise remet la Nupes en avant et se voit aussi entrer au gouvernement.

Recommandé


Le Rassemblement national a décidé de mettre la pression. Il a prévenu qu’il deviendrait censeur compulsif si l’Assemblée nationale n’était pas dissoute. En cas d’élections, le parti à la flamme tricolore pourrait en effet rafler la mise et a tout intérêt à tout faire pour provoquer un scrutin. 

Ces logiques d’appareil ne laissent pas espérer un compromis politique pour un gouvernement jusqu’en 2027. 


Gabriel Attal, ancien Premier ministre macroniste, propose la nomination d'un négociateur venu du monde syndical ou associatif, chargé de réunir en lieu neutre les responsables politiques du pays, jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord pour gouverner.

À une condition : que le président accepte "de partager le pouvoir".

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us