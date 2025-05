La jeune femme a témoigné auprès de BFM Lyon avoir été attaquée par une inconnue alors qu’elle patientait sur le quai d’un tramway à proximité de la gare Part-Dieu, à Lyon.





"Elle a arraché [mon] voile et m’a poussée par terre", relate la victime, encore sous le choc. Étudiante en langues, elle indique que l’agression est survenue peu après qu’elle ait observé la suspecte prendre à partie le gérant d’un kebab installé près de l’arrêt du tram.

Lors de l’agression, plusieurs passants sont intervenus. "Les gens autour ont réagi", témoigne l’étudiante. Malgré leur mobilisation, l’agresseuse a réussi à prendre la fuite. "Elle est partie en courant", raconte la victime, précisant que les témoins n’ont pas réussi à la rattraper. Un médecin lui a prescrit deux jours d’incapacité totale de travail (ITT).





Enquête en cours





Encore bouleversée, la jeune femme confie : "J’avais peur, j’étais en pleurs, je ne m’y attendais pas, ça m’a vraiment choquée." Elle a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour "violences aggravées", a confirmé le parquet de Lyon.

Le lendemain de l’agression, la victime affirme avoir croisé à nouveau son agresseuse dans le tramway, mais n’a pas osé l’approcher. Selon le procès-verbal consulté, la suspecte, âgée d’environ 30 ans, aurait proféré des menaces violentes à l’encontre du commerçant : "Je vais brûler le kebabier et tabasser les Turcs", aurait-elle hurlé.

Déjà victime d’agressions verbales l’an dernier, la jeune femme confie percevoir une hostilité croissante à son égard dans l’espace public.





Augmentation alarmante des actes islamophobes





Les actes islamophobes explosent en France. Soixante-dix-neuf actes antimusulmans ont été recensés entre janvier et mars 2025, soit 72 % de plus que sur la même période en 2024. En 2024, le ministère a observé un total de 9 350 crimes et délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.