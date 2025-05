/Je viens de gagner un procès contre l'université britannique de Bristol qui m'a licencié de mon poste de professeur de sociologie politique en octobre 2021 après une campagne de trente mois menée par le mouvement sioniste pour m’évincer.

Le soulagement et la jubilation suscités par le verdict du tribunal s'accompagnent d'un sentiment d'étonnement. Je savais que Bristol n'avait pas enquêté correctement sur les plaintes déposées contre moi ni soupesé correctement les mesures à prendre en conséquence. Ce point de vue a été largement confirmé, aveu après aveu, par les deux fonctionnaires de Bristol qui avaient enquêté sur moi et m'avaient licencié, et qui, par ailleurs, ont témoigné devant le tribunal au mois d'octobre dernier. Ce sont les propres témoins de Bristol qui ont fait capoter leur dossier sous la ligne de flottaison.

Mais la stratégie juridique globale adoptée par Bristol et l'incroyable témoignage de la plus haute représentante de l'université ont causé des dommages encore plus importants à l'affaire Bristol. C'est elle qui a fait sombrer l’université dans les flots. Je m'explique.

L'université de Bristol a enquêté sur moi à trois reprises. Chaque enquête n'a apporté aucune preuve d'antisémitisme dans ce que j'avais dit ou écrit. Les deux dernières enquêtes ont été menées par un commissaire aux comptes externe. L'université refuse, à ce jour, d’admettre publiquement qu'il a été établi, à chaque reprise, que je n'avais rien dit ou écrit d'antisémite. Dans la déclaration qu'elle a publiée lorsque j'ai été licencié, elle a uniquement reconnu que l'enquête "avait conclu que les commentaires du professeur Miller ne constituaient pas un discours illégal".

Cette approche belliqueuse et malhonnête s'est répercutée sur leur stratégie juridique au tribunal. Dès le début de l'affaire, les avocats de Bristol ont indiqué qu'ils souhaitaient modifier leur position. Ils avaient précédemment concédé que mes opinions étaient dignes de respect, mais le nouveau dossier, élaboré à la hâte dans un courriel le matin de l’ouverture du procès au tribunal, indiquait que mes convictions antisionistes, telles qu'exprimées dans ma déclaration de témoin, s'étaient transformées en "conspiration non prouvée". En outre, ils ont déduit que ma conviction selon laquelle le sionisme était raciste et qu'il fallait donc s'y opposer, n'était "pas digne de respect dans une société démocratique". Il s'agit du langage juridique utilisé dans la loi sur l'égalité de 2010, qui définit les "convictions philosophiques protégées".



Cette stratégie était imprudente car elle prétendait que mes idées antiracistes étaient "proches du nazisme", ce qui est le critère juridique pour les idées qui ne méritent pas le respect. Cette approche était foncièrement erronée, mais dans la pratique, elle a été transformée en arme par mon équipe juridique, lui permettant de forcer le témoin le plus haut placé à délivrer un témoignage apparemment contradictoire.

Un antiracisme sélectif

La professeure Judith Squires était, et est toujours, le deuxième plus haut fonctionnaire de l'université de Bristol. C'est une théoricienne politique spécialisée qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'égalité des sexes et qui a également écrit sur le théoricien français des relations de pouvoir, Michel Foucault. Elle a plus de sympathie pour lui que moi. Il convient également de noter que Mme Squires a pris l'initiative de positionner l'université comme une institution antiraciste. En octobre 2020, Mme Squires a donné une conférence publiée par l'université sur sa chaîne YouTube et intitulée "Towards a Decolonised University" (Vers une université décolonisée). Dans cette conférence, Mme Squires déclare “qu'il est de notre responsabilité à tous de contribuer à l'éradication du racisme". Lorsqu'elle a témoigné, la professeure Squires a maintenu que mes idées n'étaient pas dignes de respect dans une société démocratique, mais elle a également fini par confirmer qu'elle pensait que l'idéologie du sionisme était raciste, de sorte que son témoignage a semblé contradictoire.

En dépit de l'engagement apparent à mettre fin au racisme, il était clair dans mon cas qu'il existait certains types de racisme -le sionisme- qui ne devaient pas être éradiqués. En effet, c'est précisément en déclarant que le sionisme n'était pas seulement raciste, mais qu'il fallait s'y opposer, que j'ai commis mon pire péché à leurs yeux.

En d'autres termes, les types de racisme auxquels sont confrontés les étudiants palestiniens, arabes ou musulmans, avec un apport significatif du sionisme, ne sont toujours pas pris au sérieux par des institutions telles que Bristol. Je l'avais dit à l'époque et on m'avait répondu que c'était problématique parce que cela minait la cohésion sur le campus. En d'autres termes, l'argument antiraciste a été transféré dans le langage de l'antiracisme en une menace pour les bonnes relations sur le campus.

“Un jugement qui fera date”

Ce point de vue a été renforcé par la différence de traitement apparente d'un professeur du département de droit. Le professeur Greer a été accusé d'islamophobie par la Société islamique à peu près au même moment que les allégations à mon encontre. Il a alors dénoncé la société islamique en des termes beaucoup plus explicites que je n'avais proférés en parlant du groupe d'étudiants sionistes. Bristol ne lui a pas donné d'avertissement et ne l'a certainement pas licencié, et a acté de ce fait, comme l'ont soutenu mes avocats au tribunal, que nous avions été traités différemment.

La vérité est que les universités britanniques, tout comme la société dans laquelle elles s'inscrivent, n'ont pas su faire face à l'islamophobie profonde qui affecte nos institutions publiques et a des conséquences réelles en termes de crimes haineux, de harcèlement par la police et l'appareil de sécurité ainsi qu’en matière de désavantages économiques. D'après les données démographiques, les musulmans sont les groupes religieux ou ethniques les plus lésés économiquement au Royaume-Uni en termes de richesse nette médiane ou de salaire horaire. Mais au lieu de prendre des mesures pour améliorer ces problèmes, on a tendance à prétendre que sont les Juifs qui subissent les principales menaces en termes de racisme et de victimisation dans la société. Cela conduit à une sensibilité excessive au "nouvel antisémitisme" et à une réticence à remettre en question le racisme du sionisme. En réalité, pour citer Norman Finkelstein : "les Juifs britanniques sont, dans l'ensemble, disproportionnellement riches, éduqués et réussissent professionnellement".

L'absence de volonté de remettre en question le sionisme et l'acceptation des arguments en faveur du "nouvel antisémitisme" signifient que la réponse institutionnelle instinctive dans de nombreux endroits est de douter que l'antisionisme soit antiraciste.

C'est pourquoi la victoire de mon procès est si importante. Elle établit pour la première fois, par un tribunal du Royaume-Uni, que les opinions antisionistes ne sont pas racistes et qu'elles sont "dignes de respect". Il s'agit d'une formidable victoire, non seulement pour les protections qu'elle offrira aux personnes en situation d'emploi. Elle servira également d'argument contre ce que l'on appelle le "nouvel antisémitisme", un concept énoncé publiquement par le régime sioniste dès 1972 dans un discours prononcé aux États-Unis par le ministre des Affaires étrangères Abba Eban.

Plus important encore, le jugement du tribunal donne déjà une nouvelle confiance aux militants pro-palestiniens qui s'inquiètent de moins en moins des attaques sous l'étiquette "antisémitisme" et sont davantage prêts à utiliser le terme "sionisme" de manière appropriée et régulière.

Les sirènes de la gauche ont déclaré que nous devrions utiliser ce terme avec parcimonie ou ne pas l'utiliser du tout. Nous devrions plutôt nous contenter de critiquer le gouvernement d'Israël et ses politiques, de décrire les violations des droits de l'Homme ou d'utiliser le terme "apartheid". Ils affirment également que nous devrions éviter de remettre en question la légitimité fondamentale de la colonie sioniste. Parfois, c'est parce qu'ils s'opposent à la fin de la colonie sioniste, parfois pour des raisons tactiques. Dans un cas comme dans l'autre, tout cela devrait, et peut maintenant, cesser. Nous devrions être clairs sur le fait que le sionisme est fondamentalement raciste, colonial et génocidaire. Nous devrions utiliser des expressions telles que entité sioniste et mouvement sioniste délibérément pour saper la légitimité de la colonie et aussi pour faire comprendre que c'est l'ensemble du mouvement sioniste qui doit être démantelé, et pas seulement la partie qui occupe actuellement la Palestine.

TRT Francais