Dans un communiqué publié jeudi, cette commission d’enquête diligentée par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a conclu: “ La Commission a constaté que les autorités israéliennes ont en partie détruit la capacité des Palestiniens à Gaza - en tant que groupe - à faire des enfants, à travers la destruction systématique des soins de santé sexuelle et reproductive “.

La commission d’enquête se base pour ses conclusions sur le Statut de Rome et la Convention sur le génocide qui précisent que le fait d’infliger délibérément des conditions de vie qui visent la destruction physique des Palestiniens et le fait d’imposer des mesures visant à empêcher les naissances constituent une forme de génocide.

La commission rappelle la destruction de la plus grande clinique de fécondation in vitro, au cours d’une attaque qui a directement touché le laboratoire d’embryologie et a détruit tout le matériel reproductif stocké dans le laboratoire.

Le bombardement de ce centre a conduit à la destruction de près de 4.000 embryons.

La Commission a également recensé des cas où des femmes et des jeunes filles de tous âges, y compris des patientes en maternité, ont été prises pour cible, actes qui constituent un crime contre l’humanité et un crime de guerre.

Cette destruction “visait à empêcher les naissances de Palestiniens à Gaza, à les détruire en tant que groupe”. Cela constitue, aux yeux des enquêteurs, “un acte génocidaire”.

Les violences sexuelles, des procédures standard pour Israël

“L’utilisation de la famine comme méthode de guerre, a eu un impact sur tous les aspects de la reproduction”, a souligné la Présidente de la Commission, l’ancienne juge sud-africaine Navi Pillay.

La commission d’enquête dénonce également les violences sexuelles commises par l’armée israélienne, dans l’ensemble du territoire palestinien occupé. Elles sont, dit le rapport, une stratégie de guerre utilisée par Israël visant à dominer et à détruire le peuple palestinien.



Le texte dénonce ainsi des cas où des Palestiniens ont été forcés de se déshabiller et de rester nus en public et harcelés sexuellement, y compris par des menaces de viol, ainsi que les agressions sexuelles qui font partie des procédures opérationnelles standard des forces de sécurité israéliennes à l’égard des Palestiniens.

La commission a recueilli des preuves de violences sexuelles ou de viols sur des femmes et également des hommes.

La publication de ce dernier rapport s’est accompagnée de deux jours d’auditions publiques à Genève les 11 et 12 mars, au cours desquels la Commission a entendu des victimes et des témoins de violences sexuelles et reproductives et le personnel médical qui les a aidés, ainsi que des représentants de la société civile, des universitaires, des juristes et des experts médicaux.