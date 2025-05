1- Darmanin veut instaurer des visas pour les dignitaires algériens

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a annoncé dimanche vouloir "supprimer" l'accord intergouvernemental franco-algérien de 2013 permettant aux dignitaires algériens de se rendre en France sans visa, alors que la les tensions sont vives entre les deux pays.

"Toucher les dirigeants (...) ça me paraît plus intelligent, plus efficace et ça peut se faire très rapidement", a-t-il jugé, en plaidant pour "supprimer cette facilité" qui ne concerne pas "les 10% de français ayant des liens de sang, de sol, de culture" avec la France, a précisé M. Darmanin.

2-Gaza: phase cruciale pour les négociations de Doha

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas se poursuivent au Qatar en vue d’un cessez-le-feu, l’on est suspendu à la décision du Premier ministre israelien Benjamin Netanyahu qui s’est entretenu dimanche avec Joe Biden à ce sujet.

Le journal israelien de gauche Haaretz a annoncé samedi que l'armée avait autorisé plusieurs plans de retrait rapide des soldats de Gaza en réponse aux progrès des négociations.

Le Hamas a dit avoir finalisé un projet d'accord de cessez-le-feu à Gaza, en attendant la réponse d'Israël.

Le Hamas réclamerait un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes.

Tel Aviv conditionnerait tout accord à l'obtention d'une liste des otages encore en vie afin de déterminer le nombre de prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés en échange.

Une délégation israélienne de haut niveau, comprenant les principaux responsables des renseignements et le chef de l'armée, se sont rendu à Doha pour participer aux négociations.

3- Appel à la levée des sanctions contre la Syrie

La réunion ministérielle de Riyad sur la Syrie avec une dizaine de hauts diplomates occidentaux, des ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient, de la Turquie et de la Syrie a appelé dimanche à la levée des sanctions imposées à Damas et à la création des conditions pour le retour des réfugiés syriens dans leur pays.

En tant qu'État arabe unifié, indépendant et sûr pour tous ses citoyens - exempt de terrorisme et de toute violation de sa souveraineté ou de son intégrité territoriale.

4-Incendie de Los Angeles: Trump dénonce l'incompétence du Gouverneur

A 12 jours de son investiture à la Maison-Blanche, le climato-sceptique Donald Trump s’en est pris à Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie.

"Les incendies font toujours rage à Los Angeles. Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de la manière de les éteindre", a déclaré le président élu américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social,mettant à l'index Gavin Newsom le gouverneur démocrate de Californie.

Depuis six jours, les terribles incendies de Los Angeles ont déjà fait 16 morts et dévasté 1500 hectares de propriété, remettant au goût du jour la question du dérèglement climatique.

6- FC Barcelone remporte la supercoupe d’Espagne

Enfin en football, le FC Barcelonne bat Real Madrid par 5 buts à 2 et remporte la supercoupe d’Espagne à Riyad au terme d’un choc d’une véritable démonstration de classe et d’assurance.