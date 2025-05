/Paris, centre du monde de l'intelligence artificielle. Plus de 100 chefs d'État et spécialistes de l’IA sont rassemblés ce matin.

Hier soir dans son allocution télévisée, le président a annoncé 109 milliards d ‘investissements dans l’IA en France grâce à des fonds des pays du Golfe, ou des fonds d’investissements canadiens.

“On doit aller plus vite et plus fort pour concurrencer les Etats-Unis et la Chine” a déclaré le président français.

Palestine, la ligue arabe répond au PM israélien. C’est “inacceptable et illustre un détachement complet de la réalité" a insisté le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit.

Benjamin Netanyahu lors d’une itv télévisée a déclaré que la Palestine pourait être déplacée en Arabie Saoudite. Aujourd’hui insiste que c'était une simple blague.

Gaza, si Donald Trump répète que tout le monde trouve que c’est une bonne idée de prendre le contrôle de Gaza, un sondage publié par le réseau CBS américain dit le contraire.

47% des américains estiment que c’est une mauvaise idée?

13% des sondés soutiennent cette démarche.

Et surtout 34% des Américains selon ce sondage n’ont aucune idée de ce que Gaza a subi, et n’ont pas entendu parler de la proposition du Président américain.

Pour rappel, 48 200 Palestiniens ont été tués durant la guerre menée par Israël et gaza a été ravagée

Nouvel épisode dans les petites phrases du gvt français sur l’immigration.

Cette fois c’est le garde des Sceaux, Gérald Darmanin qui a lancé dimanche sur BFMTV qu’il faudrait revoir le droit du sol, “devenir Français ne doit pas être automatique a t-il lancé.” La question divise le gouvernement, certains sont contre cette révision, et le PM préfère une réflexion plus large sur l’immigration.

Enfin, Donald Trump est bel et bien venu au Super Bowl hier soir;; la finale du championnat de football américain attire toujours une centaine de millions de téléspectateurs.

C’est la première fois qu’un président y assiste. Donald Trump a fait le show, photo avec les pompiers, mains serrées, salut militaire il a été applaudi, malgré quelques sifflets, et il est parti avant la mi-temps.

Coté sportif, Les Eagles de Philadelphie ont largement dominé les Chiefs du Kansas (40 à 22).