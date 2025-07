La Turquie et la Libye ont signé jeudi un accord axé sur la coopération dans les domaines des mines, de l’énergie et des infrastructures.



Le Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEİK), le Conseil d’affaires Turquie-Libye, la Société nationale libyenne des mines, l’Autorité générale libyenne des expositions et conférences ainsi que la société Emaar Libya Holding Company ont signé ce protocole d’entente, qui vise également à augmenter le volume des échanges bilatéraux dans ces trois secteurs.

L’accord a été signé par Murtaza Karanfil, président du Conseil d’affaires Turquie-Libye de DEİK, et Fouad Al-Awwam, PDG d’Emaar Libya Holding Company.



Dans son allocution, Karanfil a souligné que les relations de la Turquie avec la Libye reposent sur une longue histoire.



Il a noté que que Emaar Holding est un groupe de 30 entreprises qui opère dans de nombreux domaines, notamment l’industrie et a réalisé de nombreux investissements et ouvert des champs d’activité, particulièrement dans l’est et le sud de la Libye.



“En tant qu’hommes d’affaires turcs, bien que nous travaillions avec toute la Libye, la coopération que nous établirons avec Emaar Holding pour développer les relations avec la partie orientale du pays nous offrira un avantage significatif”, a-t-il souligné.

Augmentation du volume commercial



Karanfil a noté que les exportations turques vers la Libye qui avaient chuté à 2,5 milliards de dollars en raison de l’instabilité dans ce pays d’Afrique du Nord après 2014, est resté à ce niveau environ pendant les dix dernières années tandis que le volume total des échanges est actuellement d’environ 4 milliards de dollars.



Il a expliqué que l’accord vise à développer la coopération avec l’est de la Libye, ajoutant : “Nous voulons encore augmenter le volume des échanges”.



Attirant l’attention sur les riches gisements minéraux découverts dans le sud de la Libye ces dernières années, Karanfil a déclaré : “Nous leur avons demandé de nous fournir des cartes des mines, notamment celles du sud, et de nous informer des zones où ils souhaitent prioriser les investissements et la coopération. En retour, nous visons à introduire l’exploitation minière turque dans l’est de la Libye en organisant des rencontres”.



Plus d’entreprises dans le secteur énergétique



Soulignant que le sud de la Libye recèle d’importantes réserves minérales qui attirent de nombreux pays, Karanfil a précisé : “Aujourd’hui, seules six entreprises turques sont enregistrées au sein du Groupe libyen des mines. Nous souhaitons augmenter ce nombre et collaborer avec la Libye, surtout dans le secteur de l’énergie”.



La Libye est à la fois la porte d’entrée vers l’Afrique et la porte de l’Afrique vers le monde, a-t-il ajouté.

Al-Awwam a également déclaré que la Turquie est un pays très puissant en termes d’économie et d’énergie.



“A Emaar Holding, nous signerons des accords avec la Turquie dans ces secteurs. Parallèlement, nos efforts se poursuivent pour amener le marché turc en Libye, établir un marché durable pour les produits turcs et faciliter leur distribution”, a-t-il souligné.