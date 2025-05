L'Espagne a conclu un pacte avec la Turquie pour importer le HÜRJET, le premier avion d'entraînement à réaction et d'attaque légère développé dans le pays, et fabriqué par Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAS/TAI).





La cérémonie de signature s’est tenue mercredi à Madrid, en présence des vice-ministres turcs de la Défense, Musa Heybet et Suay Alpay, de l'ambassadrice de Turquie à Madrid, Nuket Kucukel Ezberci, du directeur général de TAI, Mehmet Demiroglu, du directeur général de la stratégie industrielle et de l'innovation en matière de défense, ainsi que du lieutenant-général de l'armée de l'air et de l'espace, Miguel Ivorra, parmi d'autres représentants officiels.





Le protocole d'accord inclut également une clause de coproduction de l'infrastructure de l'avion en Espagne.





"Aujourd'hui est un jour très important. Aujourd'hui, la Turquie a une fois de plus démontré au monde entier sa force dans le domaine de l'aviation de défense. Un mémorandum a été signé ici aujourd'hui, et le monde entier en a été témoin. Ce n'est qu'un début. Nous devons procéder avec prudence et sensibilité." s’est félicité M. Alpay.





Remplacement des avions d'entraînement vieillissants





Il a souligné que HÜRJET était un projet développé avec des ressources nationales et qu'il l'avait personnellement approuvé. "C'est vraiment un jour spécial et précieux pour la Turquie, l'Espagne et l'Europe. En évaluant les développements mondiaux, tout le monde a déjà vu que l'Europe ne peut pas aller de l'avant sans la Turquie. L'accord d'aujourd'hui en est un signe concret. Il doit être considéré comme un signal d'alarme", a-t-il déclaré.





"Sans la Turquie, la sécurité de l'Europe est en danger et menacée. Tout le monde le sait très bien", a-t-il indiqué, rappelant que le potentiel de la Turquie provient de son passé et de sa responsabilité.





La nature stratégique de l'Espagne en tant que membre de l'OTAN et de l'UE rend l’accord encore plus important selon Alpay. "Les conditions et les développements géopolitiques actuels ont une fois de plus démontré l'importance et la force de la position de la Turquie en termes de potentiel", a-t-il ajouté.





L'avion d'attaque léger de fabrication turque, HÜRJET, vise à remplacer les avions d'entraînement vieillissants et à être utilisé comme avion d'entraînement avancé en raison du nombre croissant d'avions de cinquième génération et de l'évolution de leurs configurations.





L’appareil, d'une longueur de 13,6 mètres (44,6 pieds), a une envergure de 9,5 mètres (31 pieds).