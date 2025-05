Le plan de reconstruction "Mayotte debout" du gouvernement doit être présenté cette semaine en Conseil des ministres. Mais Marine Le Pen estime déjà qu’il "ne va pas assez loin".

Selon la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée, il manque “un volet important qui est un volet diplomatique, sans lequel beaucoup des choses qui sont promises ne seront pas tenues".

Ce volet diplomatique est une allusion directe à l’immigration comorienne illégale qui engendre de nombreux problèmes à Mayotte, comme l’insécurité, la multiplication des habitats type bidonville et des tensions permanentes avec l’archipel tout proche des Comores.

Mayotte compte, selon l’INSEE, 320 000 habitants recensés mais il y aurait 100 000 personnes sans papiers présentes sur l’île, selon plusieurs estimations. La population de l’île a doublé en vingt ans.

Marine Le Pen assure qu’elle n’est pas venue critiquer le gouvernement mais qu’elle est venue écouter les Mahorais et entendre leurs besoins, notamment ceux des sinistrés.

La semaine dernière, le Premier ministre François Bayrou s’est rendu à Mayotte pour présenter le plan de reconstruction de l’île. Il a promis une reconstruction en deux années et l'interdiction de reconstruire des cases en tôles qui forment les fameux bidonvilles.

Le chef du gouvernement a promis une remise totale du réseau électrique et du réseau de distribution de l’eau d’ici fin janvier, et, pour permettre le rétablissement des télécommunications, l’installation de 200 antennes Starlink (technologie développée par Space X d’Elon Musk). Il a également fixé la rentrée scolaire pour le 13 janvier. De nombreuses écoles ayant été endommagées, la rentrée se fera au cas par cas, et surtout il faut expulser les sans-abris du cyclone qui se sont réfugiés dans ces bâtiments publics depuis un mois.