Le président américain Donald Trump a lancé un dernier avertissement, mercredi, au Hamas, menaçant de graves conséquences si tous les otages détenus à Gaza ne sont pas immédiatement libérés.

“Shalom Hamas signifie Bonjour et au revoir –vous pouvez choisir. Libérez tous les otages maintenant, pas plus tard, et restituez immédiatement tous les corps des personnes que vous avez assassinées, ou c'est FINI pour vous”, a-t-il dit.

“Seuls les malades et les pervers gardent les corps, et vous êtes malades et pervers !”, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

En promettant un soutien total à Israël, Trump a averti que les dirigeants du Hamas ne seraient pas en sécurité s'ils ne se conformaient pas à ses ordres.

"J'envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour terminer le travail, pas un seul membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis", a-t-il déclaré.

Trump a appelé les dirigeants du Hamas à quitter Gaza tant qu'ils "ont encore une chance".

"C'est votre dernier avertissement !" a-t-il écrit.

La population de Gaza en ligne de mire

Le président américain a également adressé un message au peuple de Gaza, liant son avenir au sort des otages.

"Un bel avenir vous attend, mais pas si vous détenez des otages. Si vous le faites, vous êtes MORTS ! Prenez une décision INTELLIGENTE", a-t-il martelé.

Le message de Trump est venu après sa rencontre avec huit otages libérés de Gaza.

“Israël a toujours été le problème, pas le Hamas”

En réaction aux menaces de Donald Trump, le chef du bureau d’information du gouvernement à Gaza a déclaré que l'occupation des territoires palestiniens par Israël a toujours été le problème, pas le Hamas.

"Notre peuple ou la résistance à Gaza n'ont jamais été le problème”, a-t-il insisté.

Il a ensuite critiqué les propos de Trump, affirmant que de telles déclarations "apportent un soutien et un encouragement absolus au criminel de guerre (le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu), lui donnant le pouvoir et la capacité de continuer à commettre des crimes contre 2,4 millions de personnes".

“Ce qui se passe aujourd’hui en Cisjordanie et à Jérusalem en est la meilleure preuve”, a-t-il ajouté.

Négociations directes entre les Américains et le Hamas

Malgré ces menaces, l'envoyé américain pour les affaires des otages, Adam Boehler, a rencontré des responsables du mouvement palestinien Hamas dans la capitale qatarie Doha, où des discussions ont eu lieu pour explorer les positions sur un accord pour la libération des otages israéliens qui détiennent la citoyenneté américaine, a déclaré, toujours mercredi, une source palestinienne bien informée.

Cette déclaration fait suite à un rapport du site d'information américain Axios, qui a révélé que Boehler avait engagé des discussions avec des responsables du Hamas à Doha ces dernières semaines.

S'adressant à Anadolu sous couvert d'anonymat, la source a indiqué que ces discussions avaient eu lieu il y a des semaines, notant que ce n'était pas la première fois que de telles réunions avaient lieu.

La source a ajouté que le Hamas avait fait part à l'envoyé américain de sa volonté de parvenir à un accord global pour mettre fin à la guerre avec Israël, tout en soulignant la nécessité de passer à la deuxième phase d'un accord de cessez-le-feu en cours depuis janvier.

La source a également noté que les conditions de libération des prisonniers militaires diffèrent de celles des civils, mais n'a pas fourni plus de détails sur les discussions.

Ce même mercredi, la Maison Blanche a confirmé que l'administration Trump est en dialogue direct avec le Hamas, affirmant que les discussions sont dans l'intérêt des États-Unis.

La porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré qu'Israël avait été consulté "sur cette question" et que les pourparlers étaient "en cours". Leavitt a refusé de préciser la portée des discussions, notamment si elles portaient uniquement sur la libération d'otages supplémentaires détenus par le Hamas, ou si elles abordaient la proposition largement critiquée de Trump de prendre possession de la bande de Gaza assiégée.

Axios a révélé, plus tôt, mercredi, l'existence de négociations secrètes, qui se déroulent dans la capitale qatarie depuis quelques semaines.

Un accord temporaire de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers, entré en vigueur le 19 janvier, a brièvement mis un terme à la violence à Gaza, mais se trouve actuellement dans l'impasse.

Dimanche, Israël a décidé de suspendre les livraisons d'aide, quelques heures après l'expiration de la première phase d'un cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas.

Netanyahu a refusé de négocier la deuxième phase de l’accord en trois phases, cherchant plutôt à prolonger la première phase. Le Hamas, cependant, insiste sur des négociations sur la deuxième phase, y compris un retrait israélien total et une fin complète de la guerre.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la Cour pénale internationale a émis, en novembre, des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

