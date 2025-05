La Défense civile à Gaza a fait état, ce jeudi, de 34 personnes tuées dans des bombardements israéliens depuis le début de la journée dans diverses zones de l’enclave, rapporte l’agence palestinienne de presse Wafa. La plupart des personnes tuées l’ont été dans le gouvernorat de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, selon les secouristes.

La morgue de l’hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a, de son côté, affirmé à l’agence Associated Press (AP) avoir reçu les corps de 54 personnes, tuées dans des bombardements de la nuit.

Alors que les forces israéliennes intensifient leurs frappes aériennes sur Gaza, des patients fuient l'hôpital al-Shifa suite à des ordres d'évacuation forcée.

Les attaques israéliennes à Gaza cette semaine montrent qu'Israël n'est pas intéressé par la négociation d'un cessez-le-feu, a déclaré le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abdelrahman Al Thani, lors d'une interview accordée à CNN.

Al Thani a déclaré qu'un plan de distribution d'aide humanitaire pour Gaza soutenu par les États-Unis n'était pas nécessaire, soulignant que les Nations unies devraient être autorisées à acheminer l'aide à l'enclave assiégée.

Israël occupe 35% de la superficie totale de l'enclave

Sur le terrain, Israël étend la “zone tampon” à Gaza, qui représente désormais environ 35% de la superficie totale de l'enclave, soit 360 kilomètres carrés, a indiqué une chaîne de télévision israélienne dans son reportage publié mercredi.

“Alors que le débat international reste préoccupé par la question de savoir si Israël mènera une invasion terrestre à grande échelle à Gaza, la réalité sur le terrain indique qu'une opération de grande envergure est déjà en cours”, selon un reportage de la chaîne israélienne Channel 12.

Le 4 mai, le Cabinet de sécurité israélien a approuvé la prolongation de la guerre génocidaire en cours à Gaza, réaffirmant son intention d'occuper le territoire assiégé.

La chaîne a noté que l'armée israélienne continue d'étendre la zone tampon, d'établir des postes militaires et de modifier progressivement les frontières de l'enclave palestinienne.

Elle a cité des données prétendument issues de l'analyse d'images satellites par le professeur Yaakov Garb de l'Université Ben Gourion.

La zone tampon, large de plus de 2 kilomètres, couvre environ 129 kilomètres carrés, soit environ 35% de la superficie de Gaza, selon les données.

Du coup, la Ligue arabe a fermement condamné le refus d'Israël de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à l'entrée immédiate et inconditionnelle de l'aide humanitaire. Elle s’insurge aussi contre son refus de se conformer aux ordonnances de la Cour internationale de Justice concernant des mesures provisoires pour prévenir le crime de génocide.

Dans un communiqué publié ce même jeudi, à l'occasion du 77e anniversaire de la Nakba (catastrophe) du peuple palestinien, le Secrétariat général a condamné l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, depuis plus de 585 jours.

La déclaration souligne que la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza et dans l’ensemble des territoires occupés, exige que tous les peuples libres du monde défendent la cause la plus juste et la plus humaine, conformément à toutes les normes et à toutes les lois.

Depuis 19 mois, l'armée israélienne poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza, tuant plus de 52 900 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023, pour la plupart des femmes et des enfants.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre dernier contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.