Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que la Turquie était un "allié extrêmement précieux et important de l'OTAN", ajoutant qu'il prévoyait de se rendre prochainement à Ankara à l'invitation du président turc Erdogan.





Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz s'est engagé à développer la coopération avec la Turquie, en soulignant son rôle stratégique vital au sein de l'Alliance atlantique.





"La Turquie est pour nous un partenaire extrêmement précieux et important de l'OTAN, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir et développer ce partenariat", a déclaré M. Merz lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, à Bruxelles, vendredi, à l'issue de leur rencontre.





M. Merz a indiqué que la Turquie protégeant une zone du territoire de l'OTAN dont l'importance stratégique est absolument vitale, et a exprimé qu'ils avaient discuté du rôle et des contributions d'Ankara lors de leur rencontre avec M. Rutte.





Le chancelier a également annoncé qu'il prévoyait de se rendre prochainement à Ankara, à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.