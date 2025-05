La première dame de Turquie, Emine Erdogan, a rencontré son homologue syrienne, Latifa al Durubi, mardi soir à Ankara.

La rencontre, qui a eu lieu à la Maison d'hôtes d'État du complexe présidentiel d'Ankara, a été l’occasion pour les deux premières dames d'échanger leurs points de vue sur l'aide humanitaire, la solidarité sociale, l'autonomisation des femmes et le rôle de l'éducation.

Elles ont également discuté des mesures que la Turquie et la Syrie peuvent prendre ensemble en faveur des femmes et des enfants qui sont les victimes les plus affectées par la guerre.

Al Durubi a exprimé sa gratitude à la Turquie pour son soutien à la reconstruction de la Syrie.

"Nous sommes aux côtés du peuple syrien"​​​​​​

Mme Emine Erdogan a partagé sur la plateforme X les détails de la rencontre. "J'ai été ravie d'accueillir Mme Latifa Al Durubi, l'épouse estimée du président de la République arabe syrienne, qui a effectué aujourd'hui une visite officielle dans notre pays".

"Nous avons eu l'occasion de discuter de nombreuses questions importantes telles que l'aide humanitaire, la solidarité sociale, l'autonomisation des femmes et le rôle de l'éducation. Nous avons évoqué en particulier, les mesures que nous pouvons prendre ensemble en faveur des femmes et des enfants, qui souffrent le plus de la guerre dans le monde entier", a-t-elle écrit.

"J'ai souligné que nous étions aux côtés du peuple syrien aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans le passé, dans le processus de reconstruction de la Syrie et pour panser les blessures. Je crois qu'un avenir de paix et de stabilité est le résultat d'efforts conjoints, et j'espère que chaque pas franchi sur cette voie sera un espoir durable pour les peuples de la région", peut-on lire dans le post.

