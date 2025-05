Les sénateurs français examinent mercredi le projet de loi de ratification du nouveau traité militaire avec Djibouti, à l’occasion d’une procédure accélérée engagée par le gouvernement français.

L'exécutif d’Emmanuel Macron concentre désormais ses efforts sur le redéploiement de l’armée française vers la Corne de l’Afrique, après les départs forcés des militaires français de plusieurs pays du continent. Le Sénégal et le Tchad sont les derniers pays à avoir dénoncé les traités militaires les liant avec la France.

Le 24 juillet dernier, au palais de l’Élysée à Paris, le président français, Emmanuel Macron, et son homologue djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, se sont accordés sur le renouvellement de leur partenariat de défense pour une durée de 10 ans. Cette alliance tranche avec les logiques souverainistes qui affectent actuellement la coopération militaire entre la France et les pays africains.

Le nouveau Traité de coopération en matière de défense entre Djibouti et la France remplace celui de 2011.

“Il s’inscrit dans un contexte régional où la République de Djibouti réaffirme sa position géostratégique, jouant un rôle dans la coopération internationale et interétatique notamment dans les domaines clé tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites et la lutte contre la piraterie maritime”, souligne la présidence djiboutienne.

Fruit de deux ans de négociations entre 2021 et 2023, ce Traité d’une durée de 20 ans (2025–2045), prévoit notamment la rétrocession de 40 % de l’Îlot du Héron d'ici à 2026 et une revalorisation de la compensation financière versée annuellement par la partie française.

La France paye un loyer annuel de 30 millions d’euros, loin des 56 millions de dollars déboursés chaque année par les États-Unis, explique Jean-Luc Martineau, chercheur au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques de l’université de Paris.

Instrument diplomatique ambivalent

Néanmoins, le contexte de la ratification en urgence, explique Afar Times (le journal spécialisé de la corne de l’Afrique) “apparait comme un geste politique fort envers un régime de plus en plus contesté et isolé”.

“Par cette nouvelle ratification, Paris crédibilise et renforce un régime autoritaire, critiqué pour ses atteintes aux droits humains et son verrouillage politique.”, écrit le journal.

“La coopération militaire devient ainsi un instrument diplomatique ambivalent, entre défense des intérêts stratégiques français et caution implicite d’un ordre politique contesté”.

De quoi exposer la France à des critiques sur des “condamnations à géométrie variable” au sujet de la violation des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique. Paris a soutenu l’intervention de la Cedeao au Niger pour réinstaller le président Mohammad Bazoum et fermé les yeux sur les travers du gouvernement tchadien, soulignent des pourfendeurs de la Françafrique.

Du reste, le groupe communiste à l’Assemblée nationale française a promis de freiner la procédure pour examiner la question de la violation des droits humains à Djibouti.

Si le projet de loi passe l’étape du Sénat, il faudra l’approbation de l’Assemblée nationale pour son adoption finale.

Pour Paris, insiste Afar Times, l’objectif est de consolider rapidement une base militaire stratégique, au risque de renforcer un pouvoir djiboutien fragilisé par une contestation grandissante et un environnement régional volatile.

