Le chef de la diplomatie turc, Hakan Fidan, a déclaré, lundi, que la Turquie et l'Algérie aspiraient à collaborer plus étroitement pour résoudre les problèmes régionaux et concevoir des politiques communes.

“La Turquie et l'Algérie souhaitent intensifier leurs consultations sur les questions régionales et élaborer des politiques communes”, a affirmé Hakan Fidan après avoir été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite en Algérie.

Les réunions ont également porté sur le génocide israélien à Gaza, a indiqué le ministre turc, ajoutant que l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu étaient leur priorité.

“La Turquie restera fermement aux côtés du peuple palestinien frère. Je remercie une fois de plus nos frères algériens pour leur défense de la cause palestinienne”, a-t-il dit.

Fidan a indiqué que la Turquie accueillera le président Tebboune plus tard cette année pour la réunion de coopération stratégique de haut niveau, soulignant que sous la direction de Tebboune, l'Algérie a réalisé des progrès économiques significatifs.

“Grâce à ses capacités et à ses ressources, l’Algérie est devenue l’un des garants de la stabilité dans la région. Nous sommes heureux de constater la performance de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU). L’Algérie inscrit avec succès les priorités et les enjeux de notre région à l’ordre du jour du CSNU”, a-t-il soutenu.

Fidan a, en outre, noté que grâce aux efforts du président turc Recep Tayyip Erdogan et de son homologue algérien Tebboune, les relations entre les deux pays se renforcent sur la base de la confiance mutuelle.

“Nous faisons confiance à l'Algérie sur tous les sujets. La Turquie sera toujours un ami fiable de l'Algérie”, a-t-il assuré.

Lors de sa rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et de son entretien avec le président Tebboune, Fidan s'est dit très satisfait de constater la même volonté ferme du côté algérien.

Il a précisé que lors de la réunion du groupe conjoint de planification tenue lundi avec Attaf, à laquelle ont participé des représentants de diverses institutions, les discussions ont porté sur des mesures possibles dans de nombreux domaines, notamment le commerce, les transports, les migrations et la santé.

Volume des échanges commerciaux

Fidan s’est dit convaincu que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays pourrait atteindre 10 milliards de dollars dans les plus brefs délais, notant que plus de 1 000 entreprises turques implantées en Algérie contribuent à l'économie et à l'emploi.

Il a déclaré qu'avec les accords qui seront signés sur des questions telles que la promotion mutuelle du commerce et de l'investissement, il y aura des opportunités d'approfondir davantage les relations économiques.

“L'Algérie est également l'un de nos partenaires clés en matière de sécurité énergétique. Nous souhaitons renforcer davantage notre coopération dans ce domaine. De même, nous poursuivrons notre coopération dans le secteur de la défense”, a fait savoir Fidan.

Soulignant le potentiel de projets communs dans ces domaines, il a indiqué que dimanche marquait l'inauguration officielle du consulat général de Turquie à Oran.

Fidan a affirmé que le consulat général offrirait le meilleur service possible aux citoyens turcs et algériens.

Abordant la guerre à Gaza, le chef de la diplomatie turc a assuré que son pays continuera d'être la voix des Palestiniens sur la scène internationale.

Pour ce qui est des autres questions internationales abordées lors des réunions en Algérie, le ministre turc a encouragé toutes les parties en Libye à développer un dialogue sincère et constructif pour une paix et une stabilité durables.

“Nous continuerons à travailler ensemble pour résoudre les causes profondes de problèmes tels que le terrorisme et l'extrémisme dans la région du Sahel”, a-t-il ajouté.

Ankara soutient l'approche d'Alger selon laquelle les problèmes régionaux doivent être résolus avec calme et diplomatie, a fait valoir Fidan, exprimant sa conviction que sa visite contribuera à faire progresser davantage les relations entre la Turquie et l'Algérie.