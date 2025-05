En France, après la condamnation de Marine le Pen, les magistrats sont victimes de menaces

La juge Bénédicte de Perthuis, qui a prononcé lundi la condamnation de Marine Le Pen et de 23 autres prévenus, est victime de « très nombreux messages comportant des menaces clairement exprimées ».

En conséquence, la présence policière a été renforcée aux abords de son domicile.

Le Premier président de la Cour d’appel a également dénoncé « des attaques personnelles à l’encontre de trois magistrats »

De son côté, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a jugé « inacceptables dans une démocratie” les « menaces proférées contre les magistrats”



Macron et Tebboune veulent relancer un « dialogue fructueux » entre la France et l’Algérie





Après des mois de crise entre Alger et Paris, les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont acté lundi lors d'un échange téléphonique une relance de la relation entre les deux pays, avec une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire.



Le chef de l’Etat français a aussi « réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et appelé à un geste de clémence et d’humanité » envers l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison ferme par un tribunal algérien.

À Gaza, au moins 322 enfants tués en dix jours



La reprise de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza a causé la mort d'au moins 322 enfants en dix jours, a annoncé l'Unicef.



"La rupture du cessez-le-feu et la reprise d'intenses bombardements à Gaza a causé la mort d'au moins 322 enfants et en a blessé 609 autres, soit une moyenne quotidienne de plus de 100 enfants tués ou mutilés au cours des dix derniers jours", selon l'agence onusienne pour l'enfance.



L'Unicef souligne que ces chiffres incluent les enfants qui auraient été tués ou blessés dans une attaque du 23 mars contre le service de chirurgie de l'hôpital Nasser.



En sport de combat Benoît Saint-Denis sera de retour dans l’octogone le 10 mai



Benoît Saint-Denis va retrouver la compétition et l’octogone, la surface de combat, le 10 mai prochain à Montréal à l’occasion de l’UFC 315.



Le nom de son adversaire n’est pas encore connu mais le retour du combattant de 29 ans est particulièrement attendu après deux défaites de rang, contre Dustin Poirier en mars 2024 puis face à Renato Moicano en septembre de la même année.