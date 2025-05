La visite potentielle interviendrait après des étapes en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, d’après un haut responsable de la Maison-Blanche et deux sources proches du dossier, citées par CNN jeudi.



Aucune décision définitive n’a encore été prise et les détails sont toujours en cours de finalisation, ont précisé les sources.

De bonnes relations avec la Turquie

Un haut responsable américain a indiqué à la chaîne que Trump avait évoqué cette visite lors d’une récente conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Maison-Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de l’agence Anadolu.

Trump avait déjà exprimé son appréciation pour sa relation avec le président turc.



“J’ai une relation très bonne avec la Turquie et son dirigeant”, a-t-il déclaré plus tôt cette semaine aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à la Maison-Blanche.

Il a qualifié Erdogan de “dur à cuire, très intelligent” ajoutant qu'il a accompli “quelque chose que personne d’autre n’avait réussi”, en allusion à la chute de Bachar el-Assad en Syrie, affirmant croire que “c’est la Turquie” qui l’aurait orchestré.

Si cette visite se concrétise, il s’agirait du premier voyage officiel de Trump en Turquie en tant que président.



Ses prédécesseurs George W. Bush s’y était rendu en 2004, tandis que Barack Obama avait visité le pays en 2009 et en 2015.