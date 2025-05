Pensez à Kodak — autrefois le roi de la photographie, ou à BlackBerry — le téléphone que tout le monde voulait avoir en main, ou encore à Nokia — le fabricant de certains des téléphones portables les plus emblématiques. Ces marques étaient omniprésentes, mais aujourd'hui, elles ont soit disparu, soit changé au point d’être méconnaissables. Et maintenant, une autre icône s'ajoute à la liste : Tupperware. La marque qui a révolutionné le stockage des aliments pour des millions de personnes a déposé son bilan après des années de lutte pour rester pertinente dans un monde en pleine mutation.

Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? Comment ces marques autrefois puissantes ont-elles perdu leur place au sommet ? Dans cet épisode, nous allons explorer l’ascension et la chute de Tupperware, et examiner comment les histoires de Kodak, BlackBerry, Nokia et d'autres charient des leçons similaires.

Tupperware est devenue une marque de référence dans les années 1940 aux États-Unis. Elle a été inventée par Earl Tupper, un chimiste, qui a créé des contenants en plastique à partir de résidus chimiques issus du processus de raffinage du pétrole. Ces contenants servaient à conserver les aliments. Ils ont aidé les gens à réduire le gaspillage, ce qui était très important après la Seconde Guerre mondiale. Tupperware n'était pas seulement une histoire de stockage des aliments — elle est devenue un mouvement culturel grâce aux « soirées Tupperware ». C'était une stratégie marketing non traditionnelle qui utilisait des femmes comme représentantes commerciales indépendantes. Ces femmes organisaient des « soirées Tupperware » chez elles, où elles vendaient des produits directement à leurs amis et voisins.

Pendant des décennies, ce modèle de marketing a fonctionné. Et l'entreprise s'est étendue au-delà des États-Unis. Mais à mesure que les habitudes de consommation changeaient, Tupperware a eu du mal à suivre. Les achats en ligne et les nouveaux concurrents ont rendu les anciennes méthodes moins efficaces. Et malgré les efforts de modernisation, Tupperware n'a pas réussi à retrouver sa gloire passée. Finalement, l'entreprise a déposé le bilan en raison de dettes croissantes et de ventes en déclin.

L'histoire de Kodak est un bon exemple d'une entreprise qui a inventé le futur, mais n'était pas prête à l'affronter. Dans les années 1970, Kodak a inventé la photographie numérique, la technologie qui allait remplacer la pellicule. Mais l'entreprise n'en a pas tiré profit.

Alors que des concurrents comme Sony et Canon avançaient avec des appareils photo numériques, Kodak est resté fidèle à la pellicule. Quand Kodak a tenté de rattraper son retard, il était trop tard. En 2012, Kodak a déposé le bilan, une triste fin pour une entreprise qui avait dominé le monde de la photographie pendant plus d'un siècle.

Pendant des années, BlackBerry était le téléphone que tout le monde voulait. Il avait un petit clavier, ce qui rendait la rédaction d'e-mails facile. Mais quand Apple a lancé l'iPhone en 2007, tout a changé. Le design élégant de l'iPhone et son écran tactile ont fait paraître les téléphones BlackBerry dépassés.

BlackBerry n'a pas pu suivre la révolution des smartphones. Aujourd'hui, l'entreprise ne fabrique plus de téléphones et se concentre sur les logiciels, notamment la cybersécurité. Cela nous rappelle que même les marques les plus populaires doivent évoluer avec le temps.

Et puis, il y a Nokia. Au début des années 2000, Nokia était le plus grand nom des téléphones portables. Ses téléphones étaient robustes et fiables, et tout le monde en avait un. Mais comme BlackBerry, Nokia a été lent à adopter les smartphones.

Nokia s'est associé à Microsoft pour créer des téléphones Windows dans une tentative de rattraper son retard, mais cela n'a pas fonctionné. En 2016, Nokia a quitté le marché des téléphones portables. Aujourd'hui, l'entreprise se concentre sur les infrastructures de télécommunications et n'est plus le leader des téléphones mobiles qu'elle était autrefois.

Plusieurs autres entreprises ont également rencontré des défis majeurs. Toys ‘R’ Us, autrefois l'une des plus grandes chaînes de magasins de jouets au monde, a fait faillite en 2017 en raison d'une dette de 5 milliards de dollars et a fermé ses magasins aux États-Unis. Cependant, elle tente de revenir sous de nouveaux propriétaires. Orkut, une plateforme de réseau social qui concurrençait Facebook dans les années 2000, a perdu en popularité parce que Google s'est concentré sur d'autres projets. En 2014, Google a fermé Orkut. Son fondateur, Orkut Buyukkokten, travaille maintenant sur une nouvelle version de la plateforme. Pendant ce temps, Toshiba, bien qu'elle n'ait jamais déclaré faillite, a rencontré de grandes difficultés en raison de scandales comptables et de problèmes financiers. En 2021, un groupe d'investisseurs l'a rachetée et l'a privatisée, mettant fin à sa longue histoire en tant qu'entreprise publique.

La leçon de toutes ces histoires, qu'il s'agisse de Tupperware, Kodak, Nokia ou Toshiba, est que l'innovation seule ne suffit pas. Dans un monde en constante évolution, les entreprises doivent constamment s'adapter. Celles qui ne le font pas risquent de disparaître dans l'histoire.

Mais il y a aussi de l'espoir. Certaines marques trouvent des moyens de se réinventer, en s'orientant vers de nouveaux domaines ou en se recentrant sur leurs points forts.