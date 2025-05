Réunis à Doha au Qatar, les représentants du Hamas et du Jihad islamique ont discuté de l’accord de cessez-le-feu et de la poursuite des discussions avec Israël.

Pour le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, les nouvelles propositions faites par les Américains ne sont rien moins que des manœuvres pour ne pas appliquer la phase 2 de l’accord de cessez-le-feu qui normalement doit conduire au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza dont le corridor de Philadelphia.

Hazem Qassem a assuré sur son compte Telegram que le Hamas s’engageait à respecter la seconde phase de l’accord signé : “Nous ne voulons pas reprendre la guerre, mais si l'occupation reprend son agression, nous n’aurons pas le choix, nous devrons défendre notre peuple.”

Israël propose depuis le début du mois de prolonger la phase 1, privilégiant des prolongations pour obtenir des libérations supplémentaires de prisonniers sans respecter ses obligations militaires ou humanitaires.

Steve Witkoff, l’émissaire américain pour le Moyen-Orient aurait proposé 50 jours de trêve, selon le Jerusalem Post.

Le Hamas insiste sur l'application intégrale de l'accord et a demandé aux médiateurs de lancer immédiatement la phase deux des négociations.

L'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers, entré en vigueur en janvier, a mis fin à la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, qui a fait plus de 48 500 morts, principalement des femmes et des enfants, et laissé l'enclave en ruines.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre dernier contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.