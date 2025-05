La reprise de l'aide, notamment de l'approvisionnement en carburant pour les installations d'approvisionnement en eau, a légèrement amélioré l'accès à l'eau potable dans certaines parties de Gaza. Cependant, Oxfam a signalé que les conditions restent désastreuses, en particulier dans le nord de Gaza et à Rafah, où les pénuries d'eau sont critiques.

Quinze mois d'attaques militaires israéliennes ont détruit 1 675 kilomètres de réseaux d'eau et d'assainissement. Dans les zones les plus touchées, seuls 7% des niveaux d'eau d'avant la guerre sont disponibles, ce qui accroît le risque de maladies.

“Situation catastrophique”, selon Oxfam

La coordinatrice humanitaire d'Oxfam, Clémence Lagouardat, a qualifié la situation de catastrophique. Selon elle, les habitants sont désespérés, les parents se privant d'eau pour en garder pour leurs enfants et ces derniers parcourant des kilomètres pour un simple jerrycan.

Dans le nord de Gaza, presque tous les puits d’eau ont été détruits, privant 700 000 habitants d’accès à l’eau. À Rafah, plus de 90% des puits et des réservoirs sont endommagés et la production d’eau a chuté, atteignant seulement 5% de sa capacité d’avant-guerre.

Lire aussi: L’ONU lance un appel de 2,8 milliards de dollars pour Gaza au bord d’une catastrophe humanitaire