Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a effectué ce dimanche 6 avril une visite à Alger où il a acté la fin de la crise entre l’Algérie et la France, rapporte le média en ligne Tout sur l'Algérie. Après avoir été reçu tour à tour par son homologue algérien Ahmed Attaf et le président Abdelmadjid Tebboune.

Jean-Noël Barrot a annoncé la “réactivation dès aujourd’hui de tous les mécanismes de coopération dans tous les secteurs, entre l’Algérie et la France, souhaitant “tourner la page” des tensions récentes.

Aucun mot cependant au sujet du dossier du Sahara occidental, à l’origine d’une crise qui dure depuis huit mois et qui fragilise l’axe Paris-Alger .

490 enfants tués par les forces israéliennes en 20 jours, selon le bureau des médias de Gaza

Les forces israéliennes ont tué 490 enfants palestiniens à Gaza au cours des 20 derniers jours, selon un communiqué publié par le bureau des médias de Gaza, qui dénonce ces décès comme faisant partie d’un génocide en cours contre les civils de l’enclave.

Dans un communiqué, le bureau a qualifié ces actes de “l’un des crimes contre l’humanité les plus horribles des temps modernes”, accusant Israël de poursuivre ses massacres brutaux contre des civils sans défense à Gaza, les enfants étant la cible principale des frappes aériennes. “ Cela porte le nombre total de martyrs pendant cette période à 1 350”, selon les autorités de Gaza.

Nouveau pic de tension entre le Mali et l’Algérie après la destruction d’un drone malin

Nouvelle tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie après la destruction d’un drone malien à la frontière entre les deux pays. Un incident dénoncé comme une agression par le gouvernement malien et la Confédération des États du Sahel (AES).

Le Collège des chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) parle d’acte d’agression et rappelle pour consultation les ambassadeurs du Mali, du Burkina-Faso et du Niger.

L’ambassadeur d'Algérie à Bamako a aussi été convoqué par les autorités maliennes qui dans un communiqué accusent l’Algérie de soutenir le terrorisme.

Le Burkina Faso, le pays le plus touché par le terrorisme dans le monde en 2024, selon un institut de recherche

Le Burkina Faso demeure le pays le plus touché par le terrorisme dans le monde en 2024, et ce pour la deuxième année consécutive, selon l’index global sur le terrorisme 2025 publié par l’institut pour l’économie et la paix de Sydney en Australie. Parmi les dix pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde d’après cette étude, figurent cinq pays africains, avec l’ordre le Burkina Faso,le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie et le Cameroun.

Paris Saint-Germain, champion de France à six journées de la fin de la ligue 1

La 28 e journée de la Ligue 1 française de football, marquée durant le week-end par le sacre du Paris Saint-Germain comme champion de France de cette saison. PSG a battu Angers par 1-0, c’est son 13e titre de champion de France de Ligue 1, ce qui constitue un record.