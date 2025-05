L 'instant info du 10 Janvier 2025

Toujours pas d’accord de cessez-le feu pour gaza, une nouvelle exigence d'israël relance les négociations à Doha Le Liban a un nouveau président. Joseph Aoun a été élu hier après midi par 99 voix Aux états unis à A Los Angeles , les incendies continuent de dévorer des zones résidentielles. La villa de Laeticia Hallyday est partie en fumée Et les tensions entre l'Algérie et la France continuent. Alger renvoie vers Paris un de ses citoyens expulsé par les autorités françaises. Et pour ceux qui veulent rêver un peu, Ouverture d’une rétrospective Dolce and Gabbana, au Grand Palais à Paris.