Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra à Washington le 25 mars pour une visite officielle de deux jours. Il s'entretiendra avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et d'autres responsables. Il s'agira du premier contact ministériel bilatéral entre les deux alliés de l'OTAN depuis l'investiture du président américain Donald Trump.

Les discussions porteront sur les mesures stratégiques visant à renforcer les relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis, ainsi que sur la préparation de futures visites d'État. Des questions régionales clés, notamment l'Ukraine, la Palestine et la Syrie, seront examinées en mettant l’accent sur les opportunités de coopération potentielles.

Fidan devrait souligner le ferme soutien de la Turquie à la stabilité et à l'intégrité territoriale de la Syrie, tout en plaidant pour la levée des sanctions contre ce pays et le renforcement de la coopération en matière d'aide humanitaire et de reconstruction.

La coordination dans la lutte contre Daech et la gestion sécurisée des centres de détention où sont détenus les terroristes de Daech en Syrie seront également abordées.

La coopération en matière de lutte contre le terrorisme, notamment concernant les terroristes du PKK/YPG opérant sous l'égide des “FDS” et l'organisation terroriste Fetullah (FETO), occupera une place importante dans les discussions. Le chef de la diplomatie turque devrait évoquer les efforts diplomatiques déployés par la Turquie pour mettre fin au conflit russo-ukrainien et sa volonté de contribuer aux initiatives de cessez-le-feu menées par les États-Unis.

Sur la question palestinienne, Fidan devrait souligner la nécessité d'intensifier les efforts pour garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, et exhorter les États-Unis à user de leur influence auprès d'Israël.

Relations bilatérales

La coopération en matière de défense sera un sujet important, avec des discussions sur la levée des sanctions de la CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) et le réexamen du retour de la Turquie au programme F-35.

La délégation turque abordera également les obstacles au processus d'approvisionnement de l'industrie de la défense. Les responsables estiment qu'aligner la coopération dans ce domaine sur les réalités géopolitiques pourrait contribuer à atteindre l'objectif commercial bilatéral de 100 milliards de dollars.

La dynamique positive intervenue dans les relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis tout au long de l'année 2024 se poursuit sous l'administration Trump.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu le 16 mars par téléphone avec le président Trump le 16 mars.

Fidan avait déjà rencontré Rubio le 14 février lors de la 61e Conférence de Munich sur la sécurité.

Le processus d'acquisition du F-16 Viper a progressé : la période de notification au Congrès s'est achevée le 11 février 2024 et une lettre d'accord a été signée le 3 juin 2024.

Plusieurs groupes de travail ont été créés pour renforcer la coopération, notamment le Groupe de travail sur la Syrie (qui s'est réuni à trois reprises, la dernière en janvier 2025), le Dialogue sur l'énergie et le climat, les Consultations sur la lutte contre le terrorisme et le Groupe de travail sur l'Irak, témoignant de la grande ampleur de l'engagement entre les deux alliés de l'OTAN.