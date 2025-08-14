14 août 2025
-Rendez-vous entre le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Londre, à la veille du sommet Trump-Poutine
- En France, les 21 personnes atteintes de listériose présentaient, en grande majorité, "des comorbidités connues comme facteurs de risque"
Recommandé
-Canicule : fin de la vigilance rouge, mais la France connaît toujours des températures élevées
- En football, le PSG remporte la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Tottenham