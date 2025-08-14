FRANCE
1 min de lecture
Les Infos du jour de TRT Français du 14 août 2025
-Israël tue au moins 100 Palestiniens en 24 H, 8 personnes sont mortes de faim
infos du jour trt français / TRT Français
14 août 2025

-Rendez-vous entre le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et  le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Londre, à la veille du sommet Trump-Poutine 

- En France, les 21 personnes atteintes de listériose présentaient, en grande majorité, "des comorbidités connues comme facteurs de risque"

Recommandé

-Canicule : fin de la vigilance rouge, mais la France connaît toujours des températures élevées

- En football, le PSG remporte la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Tottenham

Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us