“Nous assistons actuellement à un génocide et à une famine généralisée touchant plus de deux millions de personnes. Nous devons agir nous-mêmes lorsque nos gouvernements complices ne prennent pas les mesures qui s’imposent.”

La militante suédoise Greta Thunberg est rentrée en Suède mardi soir, après avoir été expulsée d’Israël plus tôt dans la journée, à la suite de l’intervention de la marine israélienne visant à l’empêcher, elle et d’autres activistes pro-palestiniens, de se rendre à Gaza par bateau