Selon la Défense civile palestinienne, 120 corps ont été retrouvés à Gaza depuis le début du cessez-le-feu dimanche.

L'organisation de secours de Gaza affirme que ses équipes continuent de fouiller les décombres des bâtiments détruits par 15 mois de guerre menée par Israël, à la recherche des corps des personnes tuées.

On estime que 10 000 corps se trouvent encore actuellement sous les décombres à travers la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé mardi un nouveau bilan d'au moins 47.107 morts dans l’enclave assiégée, au fur et à mesure que sont découverts de nouveaux corps sous les décombres.

La trêve entre Israël et le mouvement de résistance palestinien Hamas est respectée depuis dimanche, mais des blessés succombent aussi chaque jour à leurs blessures, dans un territoire où le système hospitalier est anéanti par 15 mois de combats et de bombardements.

Un bilan sous-estimé

Les dépouilles de 72 personnes "sont arrivées dans les hôpitaux (...) ces dernières 24 heures", a indiqué le ministère. "Un certain nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre".

Au total 111.147 blessés ont par ailleurs été répertoriés dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

Une étude publiée début janvier par la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet estime que le nombre de morts, au cours des neuf premiers mois de la guerre, est supérieur d'environ 40% à celui annoncé par le gouvernement du Hamas.



