Le président américain Donald Trump a tenu des discussions avec le président syrien Ahmed Alsharaa et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé à la réunion par téléphone.

La dernière rencontre entre un président américain et son homologue syrien remontait à plus de vingt ans, lorsque Bill Clinton avait rencontré Hafez al-Assad dans le cadre d’un effort pour relancer les négociations de paix israélo-syriennes alors au point mort.Erdogan a déclaré lors de la réunion que la décision de Trump de lever les sanctions contre la Syrie constituait un moment historique