En 1959, un jeune réalisateur nommé Yash Chopra sort son premier film, "Dhool Ka Phool". Ce film comprenait une chanson avec un message important :

Ce qui signifie : "Tu ne grandiras ni comme hindou ni comme musulman ; tu grandiras comme un être humain."

Cette idée était cruciale en Inde à l'époque. Le pays se remettait encore de la partition de son territoire basée sur la religion. Le film de Chopra racontait l'histoire d'un homme musulman prenant soin d'un enfant hindou abandonné. Il présentait une image positive de la coopération religieuse.

Pendant les vingt années suivantes, de nombreux films indiens ont présenté les musulmans comme des membres à part entière de la société indienne. En 1977, le film populaire "Amar Akbar Anthony" célébrait la diversité religieuse. Il racontait l'histoire de trois frères, chacun élevé dans une religion différente : hindouisme, islam et christianisme, mais unis par leur humanité commune.

Cependant, la façon dont Bollywood représentait les musulmans a commencé à changer. Un événement clé s'est produit le 6 décembre 1992. Ce jour-là, une mosquée historique a été détruite par des nationalistes hindous. La démolition de la Babri Masjid a provoqué des troubles sociaux et alimenté le nationalisme hindou. Cela a affecté la représentation des musulmans dans les films.Après 1992, les films ont commencé à montrer les musulmans différemment. Ils étaient désormais dépeints comme des antagonistes ou des menaces pour la sécurité nationale. Le film "Roja" de 1992 a été l'un des premiers à introduire ces nouveaux stéréotypes.

Au fil du temps, de plus en plus de films ont renforcé ces représentations négatives. Des films comme "Sarfarosh" et "Fanaa" ont poursuivi cette tendance. Cela ne se limitait pas aux films d'action ; cela apparaissait discrètement dans d'autres genres aussi. Par exemple, "Fanaa" est une histoire d'amour sur une femme aveugle du Cachemire qui tombe amoureuse d'un rebelle cachemirien planifiant des attaques contre l'Inde.

En 2014, un parti politique aux vues nationalistes hindoues a remporté les élections nationales en Inde. Après cela, les films ont commencé à promouvoir certaines idéologies plus ouvertement. Des films historiques comme "Padmavat" et "Tanhaji" ont présenté des figures historiques musulmanes sous un jour négatif.

Ces dernières années, certains films aux thèmes anti-musulmans ont reçu un fort soutien gouvernemental. Par exemple, les billets de cinéma pour "The Kashmir Files" et "The Kerala Story" ont été déclarés exonérés d'impôts dans les États gouvernés par le BJP pour attirer plus de spectateurs. "The Kashmir Files" racontait l'histoire de l'exode des hindous du Jammu-et-Cachemire, et "The Kerala Story" tournait autour de femmes victimes de trafic pour servir Daesh.

Ce changement dans la façon dont les films dépeignent les musulmans est préoccupant. Les films ne se contentent pas de divertir ; ils peuvent façonner la façon dont les gens perçoivent les autres dans la société. La question demeure : Bollywood continuera-t-il sur cette voie, ou verrons-nous un retour à l'esprit inclusif de l'âge d'or ?

Seul le temps nous dira si des personnages comme l'adorable Akbar de "Amar Akbar Anthony" orneront à nouveau nos écrans. Mais une chose est certaine - le pouvoir du cinéma de façonner les opinions de la société reste aussi fort que jamais.