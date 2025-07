La nouvelle flottille humanitaire "Handala", partie pour Gaza le 13 juillet de Syracuse, en Italie, a accosté quatre jours plus tard dans un port italien proche de la Grèce. A l’instar du navire "Madleen" en juin 2025, soutenue par des civils italiens et des ONG locales, l’initiative vise à briser le blocus "illégal et mortel" imposé par Israël à Gaza.

Environ 18 militants seraient à bord, dont deux députées de La France Insoumise (LFI). Le navire tire son nom du personnage emblématique "Handala", symbole de la résistance palestinienne