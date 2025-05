Lors de cette rencontre, le président turc a déclaré que l'alliance ne devait pas être impliquée dans la guerre russo-ukrainienne et a réitéré son soutien au cessez-le-feu russo-ukrainien.





Les discussions ont porté sur l'évolution de la guerre russo-ukrainienne et sur les questions régionales et internationales.





Erdogan a indiqué que son pays avait intensifié ses efforts pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne par une paix durable et juste, et qu'il avait, à ce titre, rencontré ses homologues russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky.





La Turquie soutient fermement l'instauration d'un cessez-le-feu global, a ajouté le président, indiquant qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion de parvenir à la paix.





Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé de son côté que la Turquie était un allié fort et compétent. Il a ajouté avoir évoqué avec le président Erdogan la situation en Ukraine, estimant qu’une réelle opportunité de paix se présentait.





Pourparlers à Istanbul







Le président turc a confirmé que son pays était prêt à accueillir des pourparlers inconditionnels le 15 mai à Istanbul, en réponse à une proposition faite par le président russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse à Moscou.

Au cours de son entretien avec Rutte, Erdogan a indiqué que la Turquie attachait de l'importance à l'OTAN et, pour preuve, il a annoncé que la Turquie reprendrait le commandement de la Force de l'OTAN au Kosovo, selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence turque.





Il a expliqué que la Turquie attendait la coopération de ses alliés dans la lutte contre le terrorisme et qu'elle continuerait à faire de son mieux pour maintenir la force de l'OTAN, malgré les défis internes et externes.