Lundi, Donald Trump a promis un "véritable enfer" si le Hamas ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi, après la menace du mouvement palestinien de reporter la prochaine libération prévue par la trêve en vigueur à Gaza. Le Hamas reproche à Israël d’avoir imposé plusieurs fois des restrictions à l’entrée de l’aide alimentaire, alors que c’était une des clauses importantes de l’accord de cessez-le-feu.

Le président américain exige plus que ce que prévoit l’accord de cessez-le-feu puisqu’il exige la libération des 73 otages restants. "En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi --je pense que c'est une date convenable-- je dirais : annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne", a-t-il averti dans une déclaration à la presse depuis la Maison Blanche.

Et pourtant, le Hamas avait quelques heures auparavant assoupli sa position. Dans un communiqué, le mouvement palestinien avait assuré : “La porte reste ouverte pour que le prochain échange de prisonniers se déroule selon le plan prévu, une fois que [Israël] se sera acquitté de ses obligations".

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà ordonné à son armée de se préparer à "tous les scénarios" en réaction à l'annonce des Brigades Al Qassam, qui accuse Israël de violer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier après 15 mois de guerre dévastatrice.

Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens ont été libérés, en plus de cinq Thaïlandais (hors accord), en échange de 765 prisonniers palestiniens. Soixante-treize otages sont toujours retenus à Gaza.

Un plan Trump pour envahir Gaza et nier le droit au retour ?

Le président américain persiste à défendre son projet de prendre le contrôle de Gaza. Recevant la semaine dernière à Washington Benjamin Netanyahu, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis allaient prendre le "contrôle" de Gaza afin de développer économiquement le territoire détruit par Israël.

Selon un extrait d'interview diffusé lundi, Donald Trump a dit au journaliste de Fox News qui lui demandait si les Palestiniens auraient "le droit au retour" dans Gaza : "Non, ils n'en auraient pas car ils auront des logements bien meilleurs".

Devant la presse, Donald Trump affirme envisager d'arrêter les aides à l'Egypte et à la Jordanie si elles n'accueillaient pas les Palestiniens de Gaza. Les deux pays alliés des Etats-Unis ont pourtant répété qu’ils ne souhaitaient pas participer à cette opération de déplacement forcé. Le roi de Jordanie Abdallah II doit rencontrer Donald Trump mardi à Washington. Il a, la semaine passée, rejeté "toute tentative" visant à prendre le contrôle des Territoires palestiniens et déplacer ses habitants.