Le langage des émotions

Vous êtes-vous déjà demandé si nous ressentons l'amour, la colère ou la joie de la même manière dans différentes cultures et langues ? En anglais, on dit "love", en français c'est "amour", et en swahili, c'est "upendo". Mais ces mots portent-ils les mêmes sentiments et idées dans ces trois langues ?