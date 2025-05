Parmi ces démolitions, figurent 96 maisons habitées, 10 maisons inoccupées et 34 installations agricoles, a déclaré la CWRC.

Moayad Shaaban, président de la commission, a expliqué que les autorités israéliennes avaient également émis 46 ordres de démolition de structures palestiniennes, dans le cadre de la politique israélienne de répression de la présence palestinienne dans le territoire occupé.

Il a ajouté que 27 plans de construction à l'intérieur de colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est avaient été examinés, ce qui aurait pour effet d'engloutir 3 030 dunams (près de 750 acres) de terres palestiniennes.

Le rapport fait également état de 1 693 agressions israéliennes en avril, dont 341 perpétrées par des colons illégaux contre des Palestiniens.

Selon les chiffres palestiniens, près de 960 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000 blessés lors d'attaques menées par l'armée israélienne et des colons illégaux en Cisjordanie depuis le début de la guerre de Gaza en octobre 2023.

En juillet 2024, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation israélienne des terres palestiniennes qui dure depuis des décennies et a exigé l'évacuation de toutes les colonies.