Pour la première fois dans l'histoire du Danemark, deux personnes ont été accusées de traitement inapproprié d'une écriture religieuse après avoir prétendument manqué de respect au Coran, ont annoncé des procureurs.

"Le procureur général de Copenhague a porté plainte pour la première fois pour violation de l'article 110e(2) du code pénal danois concernant le traitement inapproprié d'une écriture religieuse", a déclaré vendredi le bureau du procureur.

Les accusations ont été portées après que le ministre danois de la justice a approuvé une recommandation de poursuivre l'affaire, ajoute le communiqué.

Selon les procureurs, l'incident s'est produit le 15 juin 2024, lors du festival du peuple sur l'île de Bornholm. Les suspects auraient profané le Coran dans une tente, soit publiquement, soit dans l'intention de partager l'acte avec un public plus large.

"Nous estimons que, dans le cadre de l'événement du Festival du peuple, un traitement inapproprié du Coran a eu lieu et qu'il s'est produit en public, puisque plusieurs personnes y ont assisté et qu'il s'est également propagé à un cercle plus large en étant filmé et diffusé en direct sur Facebook", indique la déclaration.

Le procureur Lise-Lotte Nilas a confirmé qu'une amende avait été demandée pour les suspects.

L'affaire a été soumise au tribunal de Bornholm mais la date d'audience n'a pas encore été fixée.

