Le Hamas a annoncé qu'il échangerait jeudi les corps de quatre prisonniers israéliens contre plus de 600 prisonniers palestiniens, clôturant ainsi la première phase d'un accord de cessez-le-feu à Gaza.

"Les médiateurs ont informé le Hamas que l'échange (de prisonniers) aura lieu jeudi... Le Hamas et d'autres factions de la résistance remettront quatre corps de captifs israéliens, et en échange, Israël libérera plus de 600 détenus palestiniens", a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas.

Un autre haut responsable du Hamas a précisé que “l'échange aura lieu simultanément”.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a confirmé cet accord.

Interrogé sur la conclusion d'un tel accord, le porte-parole du bureau du Premier ministre a répondu "oui", sans donner de détails dans l'immédiat. L’information a également été confirmée par un autre responsable israélien ainsi que par deux responsables du Hamas qui ont fait savoir à l'AFP que les dépouilles des captifs seraient remises jeudi.

Cet accord apparaît comme un obstacle de moins sur la voie des pourparlers entre les deux parties. Du reste, l’envoyé de Washington au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé que les négociations pour une deuxième phase d'un accord de cessez-le-feu à Gaza restaient sur la bonne voie.

Il a noté qu’une délégation israélienne était en route pour des négociations sur la prochaine phase de l'accord, après que les Palestiniens et les Israéliens se sont entendus sur l'échange de prisonniers.

Lire aussi: Hamas: un accord a été conclu pour la libération des prisonniers