A Jérusalem-Est Israël ferme les écoles de l'ONU pour enfants palestiniens

Israël a fermé jeudi les six écoles des Nations unies à Jérusalem-Est annexée, trois mois après l'entrée en vigueur d'une loi interdisant les activités de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, a dénoncé "une atteinte à l'enfance, une atteinte à l'éducation" et "un mépris flagrant du droit international"



Au Vatican Léon XIV célèbre sa première messe en tant que pape



L’Américain Robert Francis Prevost, devenu jeudi à 69 ans le premier pape américain de l’histoire sous le nom de Léon XIV, célébrera ce vendredi 9 mai sa première messe dans son nouveau rôle dans la chapelle Sixtine.



Lors de son premier discours jeudi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouveau pape avait appelé jeudi "tous les peuples" à la "paix",

En France Grève des contrôleurs SNCF



Le syndicat SUD-Rail et un collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) réclament une augmentation de leur prime de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d’après eux.



Des perturbations sont donc prévus mais La SNCF a promis de permettre à tous ses clients dont le train a été annulé d’en réserver un autre le jour même, sans frais.



Une escalade dangereuse après des frappes de drones meurtrières entre l’Inde et le Pakistan



Les tensions entre l’Inde et le Pakistan ont atteint un niveau critique après une série d’accusations croisées concernant des frappes de drones et des bombardements meurtriers.



Les deux pays, qui possèdent l’arme atomique, ont échangé des tirs d’artillerie et des attaques aériennes, faisant des dizaines de victimes civiles des deux côtés de la frontière contestée du Cachemire et aggravant l’inquiétude d’une communauté internationale qui appelle les deux puissances nucléaires à une désescalade.



Au Festival de Cannes 2025 : tous les films de la sélection officielle sont désormais connus



Quatre nouveaux films ont été annoncés. Parmi eux, "Résurrection" du cinéaste chinois Bi Gan qui devient l'ultime prétendant à la Palme d'or de l'édition 2025.



Avec Résurrection, long métrage de science-fiction, le jeune cinéaste chinois est désormais en lice pour la Palme d'or qui sera décerné par un jury présidé par la comédienne française Juliette Binoche. L'ajout porte à 22 la liste des films en compétition.