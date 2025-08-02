Le 1er août, des manifestants juifs se sont rassemblés devant le bureau new-yorkais du sénateur américain Chuck Schumer pour dénoncer la complicité des États-Unis dans la famine imposée à Gaza.

L’action a abouti à l’arrestation de dizaines de militants par la police de New York. Les manifestants ont occupé le bureau de Schumer pour dénoncer sa responsabilité directe, lui-même faisant partie de la minorité de sénateurs démocrates ayant voté, le 30 juillet, en faveur de la poursuite des livraisons d’armes à Israël