Au cours de sa visite de deux jours, M. Fidan co-présidera la troisième réunion du Groupe de planification conjoint Turquie-Algérie (GPC) avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, selon des informations obtenues auprès du ministère turc des Affaires étrangères.

Fidan, qui doit être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, prévoit également l’inauguration du consulat général de Turquie à Oran.

Lors de ses rencontres, Fidan devrait passer en revue les préparatifs de la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, qui se tiendra lors de la visite prévue de Tebboune en Turquie.

Le ministre turc des Affaires étrangères prévoit aussi d’aborder les négociations d'accords destinés à renforcer le cadre juridique entre les deux pays.

Fidan devrait également souligner la nécessité d'exploiter efficacement les opportunités de coopération économique afin d'atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Turquie et l'Algérie.

Coopération énergétique

Le renforcement de la coopération énergétique de la Turquie avec l'Algérie pour sa sécurité énergétique sera également à l'ordre du jour.

Il discutera, en outre, de projets et de partenariats potentiels dans le secteur de la défense, fondés sur des avantages mutuels, et échangera sur les questions régionales et mondiales, notamment le Sahel, la Libye, la Syrie et Gaza.

L'Algérie est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie en Afrique et revêt une importance stratégique pour la diversification de ses sources d'importation d'énergie.

On compte environ 1 400 entreprises turques enregistrées en Algérie, dont 60 entreprises de construction.

Les investissements directs turcs dans le pays ont atteint 6 milliards de dollars, et le volume total des échanges commerciaux en 2024 s'est élevé à 6,42 milliards de dollars.