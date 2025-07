Une coupure de courant et notre société moderne est bloquée. Retour sur la panne d'électricité majeure qui a frappé l'Espagne, le Portugal et le sud de la France le 28 avril 2025. Il s'agit de la plus grande panne d'électricité de l'histoire récente de l'Europe. Pendant plus de 20 heures, tout s'est arrêté : les téléphones, les transports, les centrales électriques, les feux de circulation. Bref la vie s’est suspendue.