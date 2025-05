La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont exprimé mercredi leur “profonde inquiétude” concernant la suspension de l’aide humanitaire à Gaza par Israël, appelant les parties à s’engager dans des négociations pour définir les phases suivantes de l’accord de cessez-le-feu.



“Il est essentiel que le cessez-le-feu soit maintenu, que tous les otages soient libérés et que l’acheminement continu de l’aide humanitaire vers Gaza soit garanti”, indique le communiqué commun des ministres des Affaires étrangères des pays du groupe E3 – France, Allemagne, Royaume-Uni.

TRT Global - Gaza: Les pays arabes adoptent un plan de reconstruction de 53 milliards de dollars TRT Global - Les pays arabes ont adopté un plan de reconstruction de Gaza présenté par l’Égypte. Les États-Unis et Israël s’y opposent. 🔗





Les trois pays ont exhorté toutes les parties à s’engager de manière constructive dans la négociation des phases suivantes de l’accord pour en assurer la pleine mise en œuvre et une fin permanente des hostilités. Ils ont également salué les efforts de médiation de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis en vue d’une prolongation du cessez-le-feu.



Concernant la situation à Gaza, le groupe E3 a qualifié la situation humanitaire dans la bande de Gaza de “catastrophique”.



“Nous appelons le gouvernement israélien à respecter ses obligations internationales afin d’assurer une aide humanitaire complète, rapide, sûre et sans entrave à la population de Gaza”, indique le communiqué.



Les trois pays ont également averti que la suspension de l’acheminement des biens et fournitures entrant à Gaza “risquerait de violer le droit international humanitaire”.



“L’aide humanitaire ne doit jamais être conditionnée à un cessez-le-feu, ni utilisée comme un outil politique. Nous réitérons que les civils de Gaza, qui ont tant souffert, doivent pouvoir retourner chez eux et reconstruire leur vie”, précise le communiqué.



“Nous avons besoin que toutes les parties respectent le cessez-le-feu et veillent à ce qu’il mène à une paix durable, à la reconstruction de Gaza et à permettre une voie crédible vers une solution à deux États, permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte en paix”, ajoutent-ils.





Ce communiqué fait suite à la décision d’Israël de suspendre les envois d’aide, quelques heures après l’expiration de la première phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre le Hamas et Tel-Aviv.



La première phase de six semaines de l’accord de trêve, entrée en vigueur le 19 janvier, a officiellement pris fin samedi à minuit.



Cependant, Israël a refusé de passer à la deuxième phase de l’accord, qui visait à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza, ayant fait plus de 48 000 victimes palestiniennes, principalement des femmes et des enfants.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide à la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.