Américains et Russes négociation ce matin en Arabie Saoudite, pour négocier le cessez-le-feu en Ukraine

La Russie et les États-Unis se retrouvent ce lundi en Arabie saoudite pour des négociations, visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de trois ans d’offensive russe.

L'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, s'est dit optimiste quant à la conclusion d'un accord de paix, en commençant potentiellement par un cessez-le-feu en mer Noire, bien que la poursuite des frappes des deux côtés mette en doute les progrès.

La délégation russe est formée d’un sénateur ex-diplomate de carrière Grigori Karassine et de Sergueï Besseda, un cadre du FSB, les services de sécurité.

- Les Houthis détournent l’essentiel du trafic maritime américain de la mer Rouge vers le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud

Les trois-quarts du trafic maritime américain devant transiter en mer Rouge sont aujourd’hui obligés de contourner la zone et de passer par le sud de l’Afrique, en raison des frappes menées par les Houthis du Yémen, a affirmé dimanche un conseiller de la Maison Blanche.

“75% de notre trafic maritime battant pavillon américain doit passer par la côte sud de l’Afrique plutôt que de traverser le canal de Suez”, a déclaré Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, sur la chaîne CBS.

40 ans pour le Rassemblement democratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir

40 ans pour le Rassemblement democratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, l’une des plus vieilles formations politiques au pouvoir en Afrique, alors que son leader Paul Biya 92 ans, par ailleurs président de la République avec 42 ans au pouvoir, entretient le doute sur sa participation à la présidentielle d’Octobre prochain.

Dans Jeune Afrique de ce matin, la chercheuse française Marie-Emmanuelle Pommerolle, maîtresse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et auteur d’un essai sur le président camerounais,

souligne que la longévité de Paul Biya est un facteur de crises qui nuit à l'efficacité des actions publiques au Cameroun.

- Consommation record d'énergie dans le monde en 2024

La consommation d'énergie dans le monde en 2024 a été supérieure à celle de toute la décennie précédente. Elle se caractérise par un bond de la consommation d'électricité et une chute de la consommation de pétrole, qui représente moins de 30% des énergies consommées cela pour la première fois, selon le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié ce lundi 24 mars.

La demande d'énergie a augmenté de 2,2% en 2024, soit presque deux fois plus que la moyenne des dix années précédentes (1,3%), entre 2013 et 2023.

L’AIE explique cela par la demande accrue en climatisation domestique, industrielle et pour les centres de données de l’intelligence artificielle.

- La France se qualifie en ligue des Nations de football devant la Croatie

Enfin en football, la France atteint les demi- finales de la Ligue des Nations et rejoint L’Espagne, le Portugal et l’Allemagne.

Très absents au match aller qu'ils ont perdu 0-2, les Bleus ont battu la Croatie hier soir lors du match retour au terme des 90 minutes de jeu. Des prolongations de 30 minutes n’ont pas permis de départager les deux équipes mais aux tirs aux buts les Français se sont montrés plus adroit venant à bout des Croates par 5 tirs à 4.