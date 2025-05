Macron se rend à Al-Arich, l’"avant-poste" égyptien pour l'aide humanitaire à Gaza, bloqué par Israël



Le président français s’y rendra pour appeler à une reprise de l'aide humanitaire bloquée par Israël. Israel a rompu la trêve le 18 mars dernier et repris ses opérations militaires contre l'enclave palestinienne après deux mois de trêve.



cette Rare visite d'un dirigeant européen aux confins de la bande de Gaza, celle du président français, accompagné par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, intervient dans un contexte tendu.



Le 23 mars dernier, 15 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah, point de passage entre l'Egypte et Gaza. Le drame a suscité un tollé international.

Les Etats-Unis sont en discussion "directe" avec l'Iran sur le nucléaire



Donald Trump a créé la surprise en annonçant que Washington menait des discussions "directes" avec l'Iran sur son programme nucléaire, en recevant lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il a assuré qu’une rencontre samedi, dont le lieu n'est pas connu, se tiendrait "à très haut niveau" et même "quasiment au plus haut niveau".

Il s'agit d'une annonce spectaculaire de la part du président américain, peu friand de tractations diplomatiques, alors que l'Iran avait rejeté dimanche tout dialogue direct avec Washington.



Droits de douane: la Chine, menacée par Trump, va se défendre "jusqu'au bout"



La Chine a promis mardi de combattre les droits de douane américains "jusqu'au bout" malgré la menace de Donald Trump d imposer de nouvelles surtaxes, les deux premières économies mondiales se disant prêtes à l'escalade.



"La Chine n'acceptera jamais cela"", a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce. "Si les Etats-Unis insistent dans cette voie, la Chine les combattra jusqu'au bout", a ajouté le porte-parole répétant cependant préférer un "dialogue" avec les États-Unis.



Le président américain Donald Trump a secoué l'économie mondiale avec l'instauration de droits de douane tous azimuts, malgré les craintes de répercussions mondiales et les critiques au sein de son propre parti.

L’Algérie ferme son espace aérien avec le Mali et rappelle son ambassadeur



L'Algérie a exprimé sa "consternation" lundi après le rappel des ambassadeurs à Alger du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui l'ont accusée d'avoir abattu un drone en territoire malien



L’Algérie a également rappelé ses ambassadeurs dans ces pays, annonçant aussi la fermeture de l'espace aérien avec le Mali.



Le ministère algérien des Affaires étrangères, a rejeté les "graves accusations" portées par le Mali qui affirme qu'elle a abattu l'un de ses drones sur le territoire malien.



Selon Alger, les données radars de son ministère de la Défense "établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie" par un drone de reconnaissance venu du Mali.





Festival de Cannes 2025 : Robert De Niro va recevoir une Palme d'or d'honneur



L'acteur de 81 ans fait son retour à Cannes après avoir figuré au casting de deux films couronnés de la Palme d'Or : "Taxi Driver" de Martin Scorsese en 1976 et "Mission" de Roland Joffé en 1986.



Mardi 13 mai, Robert De Niro recevra la Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture de la 78e édition du Festival de Cannes, 14 ans après avoir présidé le jury. Le lendemain, il animera une masterclass à la salle Debussy.



"J'ai des sentiments très forts pour le Festival de Cannes", a déclaré De Niro lors de l’annonce de cette distinction. "Surtout aujourd'hui, alors que tant de choses dans le monde nous séparent, Cannes nous rassemble : conteurs, cinéastes, admirateurs et amis. C'est comme si nous revenions à la maison." s’est réjoui la star américaine.