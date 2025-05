1- Plusieurs mesures contre la vie chère votées lors de la niche parlementaire du PS à l'Assemblée nationale. Une de ces mesures concerne la Martinique, la baisse des prix décidée sur 6000 produits l’année dernière va être élargie à d’autres produits dans l’alimentaire et va aussi concerner les télécommunications.

D'autres propositions de lois ont été adoptées, comme l'instauration progressive dans les hôpitaux d’un nombre minimal de soignants par patient et par service.

ET bonne nouvelle pour les étudiants. Le repas à un euro va être ouvert à tous les étudiants dans les restaurants universitaires.

2- En Palestine, les services de secours ont retrouvé, jeudi, les corps de neuf Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza. Cela porte à 170 le nombre de dépouilles découvertes dans les débris des frappes israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Dans le même temps, en Cisjordanie occupée, des centaines de personnes ont quitté le camp de réfugiés de Jénine contraintes et forcées.

4- Aux États-Unis, la justice suspend la remise en cause du droit du sol par Donald Trump.



Le président a signé un décret qui annulait le droit du sol. Les enfants nés aux Etats-Unis de parents non citoyens ou sans résidence permanente ne pouvaient plus obtenir la nationalité américaine.

Mais un juge fédéral de Seattle a jugé cette décision manifestement inconstitutionnelle. Donald Trump a immédiatement annoncé faire appel.



3- En France, Bruno Retailleau durcit la régularisation des sans-papiers. Le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets de privilégier les régularisations pour les travailleurs occupant des métiers en tension comme l’agriculture ou la restauration, plutôt que celles basées sur la vie personnelle et familiale.



Pour les autres cas, une résidence de sept ans, contre cinq actuellement, sera exigée.

5- En France, le basketteur Victor Wembanyama a fait le show hier soir. Il a brillé lors du premier match des NBA Paris Games. Auteur de 30 points, 11 rebonds, cinq contres et des actions spectaculaires, le Français des San Antonio Spurs qui a offert un véritable spectacle a mené son équipe à la victoire contre Indiana et a été sacré homme du match